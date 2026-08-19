O substituto de Álvarez escapa: novo atacante foge das mãos do Barcelona

Em um passo que confirma o comprometimento do Chelsea com seu projeto ambicioso, o atacante brasileiro João Pedro está à beira de assinar um novo contrato de longa duração com o clube londrino, fechando as portas para todas as tentativas do Barcelona de contratá-lo neste verão.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" noticiou, com base em fontes inglesas, que a diretoria do Chelsea chegou a um acordo quase definitivo com Pedro (24 anos) para renovar seu contrato até o verão de 2032, depois que o clube catalão havia se interessado seriamente por ele em maio passado, como primeira opção para reforçar o setor ofensivo.

Espera-se que o novo contrato inclua um aumento significativo no salário, condizente com o status que o jogador passou a ter dentro da equipe, além de uma cláusula que permite estender o vínculo por um período adicional.

Essa renovação é o coroamento da confiança total que a comissão técnica, comandada por Xabi Alonso, deposita no atacante brasileiro, que se tornou um dos pilares fundamentais no projeto do clube londrino.

João Pedro traduziu essa confiança em números expressivos, marcando 7 gols e dando uma assistência em apenas 5 partidas durante o período de preparação para a nova temporada, após uma primeira temporada excepcional com um dos seis grandes clubes, que encerrou com 23 gols e 6 assistências, apesar de não ter participado da última Copa do Mundo com a seleção do Brasil.

Esses números haviam aberto as portas para o interesse dos grandes da Europa, encabeçados pelo Barcelona, que o colocou como opção forte ao lado de Julián Álvarez. No entanto, o Chelsea encerrou a polêmica cedo, avaliando seu antigo jogador do Brighton em cerca de 100 milhões de euros e afirmando que ele não estava à venda.

E com a insistência do clube londrino em mantê-lo, o Barcelona foi obrigado a retirar seu nome da lista de alternativas apresentadas, e assim o Chelsea conseguiu transformar sua confiança em João Pedro em um novo contrato que o blinda dentro de Stamford Bridge por muitos anos que estão por vir.