O substituto de Al-Ghamdi: revelado o novo presidente do Al-Ahli saudita

Relatos da imprensa revelaram a identidade da nova pessoa que assumirá o cargo de presidente do Al-Ahli saudita durante o próximo período, em substituição ao ex-presidente Khaled Al-Ghamdi.

Khaled Al-Ghamdi havia anunciado, anteriormente, sua renúncia ao cargo de presidente do Al-Ahli, após 3 anos que passou nesta função, o que foi aprovado oficialmente pela diretoria da empresa do clube nesta quarta-feira.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que a empresa do clube Al-Ahli caminha para designar Ahmed Al-Shinqiti, vice-presidente e presidente do comitê executivo em representação do Fundo de Investimento Público, para a presidência do conselho de administração do clube durante a próxima fase.

A escolha recaiu especificamente sobre Al-Shinqiti em razão da grande confiança que ele desfruta dentro do sistema do clube, depois de ter demonstrado alta competência na gestão de diversos assuntos, segundo revelou o jornal.

Al-Shinqiti comandará o leme do clube saudita durante os próximos três meses em caráter provisório, havendo uma tendência de mantê-lo no cargo até o fim da próxima temporada, caso a situação administrativa se estabilize e não haja necessidade de realizar uma mudança antes disso.

Khaled Al-Ghamdi deixou o Al-Ahli após 3 anos que passou no cargo, desde 2023, durante os quais conquistou diversas realizações, sendo as mais notáveis a conquista do título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite por duas temporadas consecutivas, além da conquista da Supercopa Saudita após 9 anos de ausência.

Vale lembrar que Al-Ghamdi se candidatará ao cargo de presidente da Federação Saudita de Futebol, para suceder Yasser Al-Misehal, que renunciou ao cargo após 7 anos, tendo como pano de fundo a eliminação da seleção saudita da Copa do Mundo de 2026 na fase de grupos.