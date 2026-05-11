O Spurs desperdiça uma vitória crucial por causa de um pênalti ridículo

O Tottenham Hotspur perdeu pontos extremamente valiosos na noite de segunda-feira na luta contra o rebaixamento. A equipe de Roberto De Zerbi parecia estar a caminho de conquistar três pontos cruciais contra o Leeds United graças a um gol espetacular de Mathys Tel, mas um pênalti de Dominic Calvert-Lewin definiu o placar final em 1 a 1 nos minutos finais. O pênalti foi resultado de um erro de Tel, que cometeu uma falta totalmente desnecessária. Com o empate, o Spurs fica dois pontos à frente do West Ham United, que está abaixo da zona de rebaixamento.

Zerbi manteve exatamente os mesmos onze titulares, incluindo Micky van de Ven, da bela vitória fora de casa sobre o Aston Villa há pouco mais de uma semana. O Leeds, que já estava garantido na primeira divisão, fez duas alterações: Brenden Aaronson e Dan James entraram no time titular no lugar de Noah Okafor e Jayden Bogle. Pascal Struijk voltou a ser titular no Leeds.

Os visitantes começaram de forma surpreendentemente ousada no norte de Londres. Já aos dois minutos, Pascal Struijk cabeceou um cruzamento de James para fora, enquanto o Spurs tinha dificuldade para passar pela compacta organização do Leeds. O time da casa teve muita posse de bola, mas inicialmente quase não criou chances claras.

Aos dez minutos, Richarlison teve a primeira grande chance da partida. Pedro Porro lançou o brasileiro com um excelente passe em profundidade, mas o ex-zagueiro do Spurs, Joe Rodon, interveio de forma brilhante e impediu uma chance clara de gol. Pouco depois, o goleiro Antonín Kinsky teve que fazer uma defesa em uma cabeçada forte de Rodon após um escanteio, e o tcheco conseguiu desviar a bola por pouco antes da linha.

O Tottenham assumiu cada vez mais a iniciativa à medida que o intervalo se aproximava. Richarlison viu seu chute ser bloqueado por Ethan Ampadu e defendido por Karl Darlow, enquanto Porro quase marcava em um escanteio rasteiro, mas Struijk teve que salvar na linha do gol. Rodrigo Bentancur e Palhinha também tiveram oportunidades, mas o placar continuou empatado em 0 a 0 no intervalo.

Logo após o intervalo, o Spurs finalmente marcou. Um escanteio desviado de cabeça caiu nos pés de Tel, que controlou a bola com elegância e, em seguida, chutou com um belo efeito no canto oposto: 1 a 0. Foi um gol libertador para o time da casa, que depois chegou perto de marcar o segundo com Richarlison, mas o brasileiro chutou de voleio de perto e mandou para fora.

O Leeds, porém, não desistiu e aumentou bastante a pressão no último quarto de hora da partida. Dan James chutou de longe para fora e o substituto Felix Nmecha trouxe mais energia ao ataque dos visitantes. Aos 70 minutos, ocorreu o ponto de virada da partida, quando Ampadu levou uma bolada no rosto após uma entrada totalmente desnecessária e imprudente de Tel dentro da sua própria área.

O árbitro Jarred Gillett inicialmente deixou o jogo prosseguir, mas após uma consulta ao VAR, a bola foi para a marca do pênalti. Calvert-Lewin manteve a calma e chutou o pênalti com força no canto esquerdo, apesar de Kinsky ter adivinhado o lado certo.

O Spurs partiu em busca do gol da vitória nos minutos finais e contou com o apoio do substituto James Maddison. O criativo meio-campista, que se recuperou de uma lesão prolongada no joelho, disputou seus primeiros minutos oficiais desde 1º de maio do ano passado.

Foram concedidos nada menos que treze minutos de acréscimos. O Tottenham teve a iniciativa, mas viu o Leeds criar as jogadas mais perigosas: aos 90+8 minutos, Kinsky desviou um chute forte de Sean Longstaff para a trave. Um minuto depois, Longstaff perdeu novamente uma grande chance ao chutar para fora de perto.