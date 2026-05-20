O Southampton está fora dos play-offs da Premier League, mas não desiste

Na terça-feira, a Football League anunciou que o Southampton não poderá disputar a final dos play-offs para a Premier League. O clube foi punido em decorrência do chamado “Spygate”, em que um funcionário do The Saints espionou o Middlesbrough, adversário nas semifinais.

O terceiro colocado da Championship divulgou um comunicado na quarta-feira. O clube reconhece que foram cometidos erros e assume a responsabilidade. “O que aconteceu foi errado”, afirma o comunicado logo no início.

“O clube reconheceu as violações dos regulamentos 3.4 e 127 da EFL. Pedimos desculpas aos outros clubes envolvidos e, principalmente, aos torcedores do Southampton, cuja lealdade e apoio extraordinários nesta temporada mereciam melhor tratamento por parte do clube.”

No entanto, o clube vai recorrer, pois, segundo eles, as sanções são desproporcionais à infração. Além disso, eles fazem uma comparação com o Leeds United. “Enquanto o Leeds United recebeu uma multa de £200.000 por uma infração semelhante, o Southampton está sendo privado da chance de participar de uma competição avaliada em mais de £200 milhões — uma competição que significa tanto para nossa comissão técnica, jogadores e torcedores.”

O clube ressalta, no entanto, que uma sanção, por si só, é justificada. “Aceitamos que uma sanção deve ser aplicada. O que não podemos aceitar é uma sanção desproporcional à infração.”

A desproporcionalidade é mais uma vez sublinhada no final da declaração. “Dizemos isso porque a proporcionalidade é, em si mesma, um princípio de justiça natural. A Comissão tinha o direito de impor uma sanção. O que, em nossa opinião, ela não tinha era o direito de impor uma sanção que é evidentemente desproporcional a qualquer sanção anterior na história do futebol inglês.”

Devido à desclassificação do Southampton, o Middlesbrough e o Hull City disputam agora uma vaga na Premier League. O jogo terá início no Estádio de Wembley, no sábado, às 16h30.