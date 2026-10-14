O sósia de Bellingham: Real Madrid recupera sua joia após 18 meses de ausência

O Real Madrid recuperou os serviços de uma de suas joias após uma ausência dos gramados que durou 18 meses, por causa de lesão.

O jornal "Marca" afirmou que a academia de jovens do Real Madrid (La Fábrica) vive dias repletos de emoção sem precisar conquistar títulos ou disputar partidas.

Hugo de Llanos, uma das joias da academia de jovens do Real Madrid, foi o protagonista de um momento realmente especial nesta terça-feira em Valdebebas, onde o jogador do Castilla, de 21 anos, retornou aos gramados após uma ausência de 18 meses.

E o fez no amistoso disputado pela equipe B contra o Leganés B.

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De Llanos, que treinou com o grupo sob o comando de López de Lerma nas últimas semanas, deu mais um passo em sua longa jornada de recuperação e aproveitou para jogar uma partida, ainda que amistosa, depois de um ano e meio.

O próximo passo será integrar a escalação do Castilla, uma possibilidade que pode surgir no horizonte pouco tempo depois de seu retorno.

De Llanos sofreu uma lesão nas etapas finais da temporada 2024-2025.

Raúl o utilizou no Castilla para suprir algumas ausências, e ele teve um papel fundamental na equipe B no primeiro semestre da temporada (16 partidas e dois gols), de modo que seu excelente nível lhe garantiu, pela primeira vez, uma convocação para a lista do time principal, que veio contra o Liverpool, na Liga dos Campeões, em Anfield, em novembro de 2024.

Ele disputou sua última partida em 20 de abril contra o Rayo Majadahonda, encerrando a temporada com 10 gols e duas assistências em 39 jogos com o Castilla, o Real Madrid e a equipe de juniores (Liga Jovem).

A lesão se agravou a ponto de ele desfalcar toda a temporada anterior e, agora, parece que em breve conseguirá superar seu calvário de um ano e meio sem jogar.

Antes da lesão, De Llanos mostrou todas as suas habilidades como jogador completo dentro da área e exibiu um poder de finalização notável. Os treinadores da academia de jovens do Real Madrid (La Fábrica) o compararam a Bellingham, comparação que o próprio jogador reforçou ao celebrar seus gols imitando o astro inglês.