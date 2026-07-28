Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, anunciou nesta terça-feira a nomeação do lendário Zinédine Zidane como treinador da seleção francesa por um período de 4 anos, até a Copa do Mundo de 2030.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira, com a presença de Zidane, Diallo declarou: "Muito rapidamente, conseguimos chegar aos acordos que nos permitem nos apresentar diante de vocês. Após consultar o comitê executivo da Federação Francesa de Futebol nesta manhã e apresentar a eles a candidatura de Zidane, é uma honra e uma alegria anunciar que Zinédine Zidane será o próximo treinador da seleção da França pelos próximos quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030".

Diallo acrescentou que o contrato entra oficialmente em vigor no dia 1º de agosto próximo, ressaltando que, "de comum acordo com o treinador, sua comissão técnica completa será anunciada no início de setembro".

O presidente da federação francesa elogiou o acordo histórico, afirmando: "Entrego o comando da seleção francesa a uma de nossas maiores lendas. Como treinador, ele já provou a grandeza de seu talento e de sua competência. Para a federação, este é o início de uma nova era, e temos muita sorte com a conjunção de circunstâncias que permite a esta lenda dar continuidade à sua trajetória com a seleção francesa".

Diallo descreveu o momento como "excepcional", explicando: "Passaram-se quase 14 anos desde que a federação enfrentou esta situação. E é também excepcional para a pessoa que está sentada ao meu lado", numa referência ao fato de que a última nomeação de um treinador da seleção francesa foi em 2012, quando Deschamps assumiu o cargo.

Diallo não deixou de elogiar seu antecessor, dizendo: "Faço um elogio ao trabalho de Didier Deschamps, pois ele conduziu nossa seleção francesa ao topo por 14 anos. Ele devolveu à seleção francesa a sua imagem e o seu brilho esportivo. E, com o fim desta era se aproximando, é importante que ele receba este reconhecimento".

Diallo revelou os bastidores das negociações, explicando: "Quando Didier Deschamps anunciou, em janeiro de 2025, que não desejava continuar em sua missão, enfrentei uma situação sem precedentes. Eu precisava encontrar uma solução para garantir a continuidade desta era de ouro do futebol francês com o início de uma nova era", acrescentando que assumiu o compromisso de que a federação estaria pronta quando chegasse o momento certo.

Ele destacou que o primeiro encontro com Zidane ocorreu em fevereiro de 2025, afirmando: "Encontrei-me com Zidane em fevereiro de 2025. Desde então, nos encontramos várias vezes preparando sua chegada, e foi como o encontro de duas vontades. Zinédine é uma lenda do futebol francês e, por muitos anos, ele havia declarado que um de seus sonhos era treinar a seleção francesa".

Espera-se que Zidane, de 54 anos e campeão da Copa do Mundo de 1998 e da Eurocopa de 2000 como jogador, comande a seleção francesa em sua primeira partida oficial pela Liga das Nações da Europa em outubro próximo, depois de ter alcançado sucessos excepcionais no Real Madrid como treinador, com destaque para os 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Europa entre 2016 e 2018.