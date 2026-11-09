As chances de transferência do marroquino Soufiane Rahimi, atacante do Al Ahly do Egito, para o Wydad durante a próxima janela de transferências de inverno parecem fracas, apesar dos relatos da imprensa que ligaram o jogador a um retorno ao Campeonato Marroquino pela porta do time vermelho.

O site marroquino "El Botola" revelou, citando uma fonte próxima ao Wydad, que a ideia de contratar Rahimi por empréstimo em janeiro foi descartada, confirmando que não há qualquer movimentação oficial da diretoria do clube para atrair o jogador, além do elevado custo financeiro associado ao negócio.

Apesar do que se comentou sobre a disposição do Wydad em apresentar uma proposta ao Al Ahly para emprestar o atacante marroquino, a fonte confirmou que Rahimi não está entre os nomes visados pelo clube no momento.

No mesmo contexto, o site marroquino apontou para as declarações do jornalista Ahmed Shobeir, que considerou que o alto salário que Rahimi recebe no Al Ahly pode representar um grande obstáculo para a concretização do negócio, mesmo que o clube egípcio concorde com o empréstimo, com o Wydad arcando com seus vencimentos financeiros.

Shobeir explicou que os clubes marroquinos enfrentam desafios financeiros que podem dificultar arcar com o valor do salário do jogador, descartando a capacidade do Wydad de reunir a quantia exigida para contar com seus serviços.

Com base nesses dados, as probabilidades de transferência de Rahimi para o Wydad no mercado de inverno parecem improváveis no momento, diante da ausência de qualquer movimentação oficial do clube, além do obstáculo financeiro que pode impedir a concretização do negócio.