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O Barcelona recebeu um novo golpe antes da retomada das competições do Campeonato Espanhol, depois que o meia holandês Frenkie de Jong sofreu uma lesão que o afastará da próxima partida da seleção de seu país diante da Alemanha, em meio a receios sobre a gravidade da lesão e a duração provável de sua ausência.

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De acordo com o que foi noticiado pelo jornal espanhol "As", De Jong encerrou o confronto contra a Grécia sofrendo de "alguns pequenos problemas físicos", segundo o boletim médico divulgado pela Federação Holandesa de Futebol, o que o impedirá de participar da próxima partida diante da Alemanha.

Xavi Hernández, técnico da seleção da Holanda, havia feito questão de minimizar a gravidade da lesão após a goleada sobre a seleção grega pelo placar de (7 a 0), afirmando que a substituição do jogador ocorreu "mais por precaução", e que a situação não é motivo de preocupação.

Mas o anúncio da Federação Holandesa, poucas horas depois, da exclusão de Frenkie de Jong da lista da seleção em preparação para o confronto contra a Alemanha, marcado para segunda-feira, levantou temores de que a lesão possa ser mais grave do que parecia inicialmente.

Circularam inicialmente notícias sobre o jogador sofrer de possíveis dores nas costas, mas as informações obtidas pelo "As" indicam que a região do púbis é o local da lesão, depois de o jogador ter sentido dores e desconforto nessa área durante a partida.

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De Jong deverá passar, na segunda-feira, por exames sob a supervisão do departamento médico do Barcelona, a fim de determinar a natureza da lesão e sua gravidade.

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As lesões na região do púbis são consideradas lesões particularmente incômodas e complexas, pois às vezes são difíceis de lidar, o que faz com que a definição da data de retorno do jogador fique condicionada à evolução de seu quadro e ao grau de resposta ao tratamento.

Esta lesão representa um golpe para o treinador alemão Hansi Flick, que havia recuperado um dos elementos importantes de seu elenco, especialmente por De Jong possuir uma vantagem adicional representada por sua capacidade de ocupar mais de uma posição dentro de campo.

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O jogador apresentou atuações notáveis no período recente, seja quando atuou na posição de zagueiro central diante do Alavés, seja quando jogou na posição de lateral-direito durante o confronto contra o Atlético de Madrid.

No que diz respeito à primeira partida após o período de pausa internacional, Hansi Flick aguarda os resultados dos exames médicos de De Jong, mas recuperará de uma só vez jogadores importantes antes do confronto contra o Villarreal, sendo eles Dani Olmo e Jules Koundé.

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Em contrapartida, os demais jogadores presentes na lista de lesionados, que são Rodri, Xavi Espart e Roni Bardji, terão de aguardar um período adicional antes de retornar aos gramados.