O show de Ibrahimovic: ele expulsa o streamer IShowSpeed ao vivo na TV após a profecia sobre Cristiano Ronaldo

O show de Ibrahimovic: o sueco animou a pré-jogo do confronto entre Estados Unidos e Paraguai nos estúdios da Fox Sports. O protagonista do episódio foi IShowSpeed, um criador de conteúdo americano muito popular e conhecido torcedor de Cristiano Ronaldo, que chamou a atenção com uma previsão bem direta sobre a Copa do Mundo.





Convidado do programa ao lado de Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic, o YouTuber não teve dúvidas sobre o destino da seleção portuguesa, afirmando com entusiasmo que será justamente Portugal a conquistar a Copa do Mundo de 2026. A convicção demonstrada por IShowSpeed provocou uma reação imediata e irônica por parte de Ibrahimovic: o ex-atacante sueco, após trocar um olhar divertido com Henry, pegou o microfone das mãos do influenciador e o acompanhou brincando para fora do quadro.



