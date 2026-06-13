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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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O show de Ibrahimovic: ele expulsa o streamer IShowSpeed ao vivo na TV após a profecia sobre Cristiano Ronaldo

Milan

O show de Ibrahimovic: o sueco animou a pré-jogo do confronto entre Estados Unidos e Paraguai nos estúdios da Fox Sports. O protagonista do episódio foi IShowSpeed, um criador de conteúdo americano muito popular e conhecido torcedor de Cristiano Ronaldo, que chamou a atenção com uma previsão bem direta sobre a Copa do Mundo.


Convidado do programa ao lado de Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic, o YouTuber não teve dúvidas sobre o destino da seleção portuguesa, afirmando com entusiasmo que será justamente Portugal a conquistar a Copa do Mundo de 2026. A convicção demonstrada por IShowSpeed provocou uma reação imediata e irônica por parte de Ibrahimovic: o ex-atacante sueco, após trocar um olhar divertido com Henry, pegou o microfone das mãos do influenciador e o acompanhou brincando para fora do quadro.


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