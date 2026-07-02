A seleção do Senegal foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma dramática, após a derrota para a Bélgica (3 a 2) na prorrogação, na noite de quarta-feira, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas oitavas de final.

Os “Leões da Teranga” se tornaram a primeira seleção na história da Copa do Mundo a ser eliminada nas fases eliminatórias, apesar de estarem à frente por dois gols até os 85 minutos, em uma das partidas mais emocionantes do torneio.

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Além disso, a seleção senegalesa continuou a enfrentar dificuldades contra as seleções europeias na Copa do Mundo, sofrendo sua quinta derrota consecutiva contra representantes do Velho Continente e levando três gols em cada um dos últimos quatro confrontos.

De modo geral, as seleções africanas conquistaram apenas quatro vitórias em 18 confrontos contra seleções europeias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, sendo três vitórias do Marrocos e uma do Senegal, segundo a rede francesa “stats foot”.

A partida estava prestes a terminar com uma vitória do Senegal, mas a seleção belga reagiu de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, empatando o placar em 2 a 2.

O confronto se estendeu para a prorrogação, que testemunhou uma vitória dramática dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

Com essa vitória, a seleção belga garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.



