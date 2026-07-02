Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Senegal não consegue se aproximar das glórias do Marrocos diante das seleções europeias

Bélgica x Senegal
Bélgica
Senegal
Copa do Mundo
Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Bélgica
Senegal
EUA
Canadá
Marrocos
Países Baixos
México

Os Leões do Tiranga desperdiçaram a vitória nos últimos minutos

A seleção do Senegal foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 de forma dramática, após a derrota para a Bélgica (3 a 2) na prorrogação, na noite de quarta-feira, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas oitavas de final.

Os “Leões da Teranga” se tornaram a primeira seleção na história da Copa do Mundo a ser eliminada nas fases eliminatórias, apesar de estarem à frente por dois gols até os 85 minutos, em uma das partidas mais emocionantes do torneio.

Leia também

“O mais absurdo”... Como a mídia iraniana comentou o empate entre Argélia e Áustria?

Messi reforça sua superioridade histórica sobre Cristiano na Copa do Mundo

Além disso, a seleção senegalesa continuou a enfrentar dificuldades contra as seleções europeias na Copa do Mundo, sofrendo sua quinta derrota consecutiva contra representantes do Velho Continente e levando três gols em cada um dos últimos quatro confrontos.

De modo geral, as seleções africanas conquistaram apenas quatro vitórias em 18 confrontos contra seleções europeias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, sendo três vitórias do Marrocos e uma do Senegal, segundo a rede francesa “stats foot”.

A partida estava prestes a terminar com uma vitória do Senegal, mas a seleção belga reagiu de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, empatando o placar em 2 a 2.

O confronto se estendeu para a prorrogação, que testemunhou uma vitória dramática dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

Com essa vitória, a seleção belga garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.


Publicidade