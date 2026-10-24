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Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

O segredo está em Tony: surpresa na arbitragem para a partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej

Al-Ahli x Al-Khaleej
Al-Ahli
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

Lance polêmico

Apesar da vitória expressiva do Al-Ahli sobre o Al-Khaleej pelo placar de 4 a 1, na décima primeira rodada da Liga Roshn Saudita, um dos lances iniciais da partida abriu um amplo debate sobre a arbitragem, após o primeiro gol ter saído dos pés do inglês Ivan Toney em meio a contestações quanto à sua validade.

A história não parou no momento do gol, marcado aos 11 minutos, mas se estendeu à revisão da tecnologia do árbitro de vídeo "VAR", que levou vários minutos até que o árbitro saudita Abdullah Al-Shehri confirmasse a validação do gol, em uma decisão que suscitou questionamentos sobre a interferência de um jogador do Al-Ahli em posição de impedimento, além da suspeita de contato físico entre Toney e o zagueiro do Al-Khaleej, Mohammed Khabrani.

A polêmica tomou outro rumo com a reclamação do técnico do Al-Khaleej, José Gomes, somada a opiniões de especialistas em arbitragem que entenderam que o gol deveria ter sido anulado. Entre os que contestaram estava o ex-árbitro internacional Saad Al-Kathiri, analista de arbitragem do jornal "Al-Jazirah", que considerou que a decisão de validar o gol não foi correta.

Al-Kathiri explicou que o lance exigia a anulação do gol e a marcação de impedimento contra o jogador do Al-Ahli que interferiu na jogada, por ter obstruído o zagueiro do Al-Khaleej e o privado da capacidade de fazer a cobertura de forma adequada, o que significa, segundo sua opinião, que a influência do jogador em posição de impedimento no andamento da jogada foi suficiente para que o gol não fosse validado.

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Por outro lado, o árbitro Abdullah Al-Shehri entendeu, após revisar o lance na tela da tecnologia de vídeo, que o contato ocorrido na jogada não ultrapassava os limites do confronto físico natural no futebol, mantendo assim sua decisão e confirmando a validade do gol a favor do Al-Ahli.

E assim, o gol logo no início se transformou em ponto de divergência entre a decisão da arbitragem dentro de campo e a opinião apresentada por Al-Kathiri, em um lance que reuniu a suspeita de impedimento e o contato físico, enquanto o Al-Ahli seguia seu caminho rumo à vitória por quatro gols a um, com Toney marcando dois gols, elevando seu total para 13 gols na liderança da artilharia da Liga Roshn.

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