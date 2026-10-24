Apesar da vitória expressiva do Al Ahli sobre o Al Khaleej pelo placar de 4 a 1, válida pela décima primeira rodada da Liga Roshen Saudita de profissionais, um dos lances iniciais da partida abriu uma ampla polêmica arbitral, depois que o primeiro gol saiu através do inglês Ivan Toney em meio a contestações sobre sua validade.

A história não parou no momento do gol marcado aos onze minutos, mas se estendeu à revisão da tecnologia do árbitro de vídeo "VAR", que levou vários minutos antes que o árbitro saudita Abdullah Al Shehri confirmasse a validação do gol, numa decisão que levantou questionamentos sobre a existência de interferência de um jogador do Al Ahli em posição de impedimento, além da suspeita de contato físico entre Toney e o zagueiro do Al Khaleej, Mohammed Khabrani.

A polêmica tomou outro rumo com a contestação do técnico do Al Khaleej, José Gomes, ao lado de opiniões arbitrais que entenderam que o gol deveria ter sido anulado. Entre os que contestaram estava o ex-árbitro internacional Saad Al Kathiri, analista de arbitragem do jornal " Al Jazirah ", que considerou que a decisão de validar o gol não estava correta.

Al Kathiri explicou que o lance exigia a anulação do gol e a marcação de impedimento sobre o jogador do Al Ahli que participou da jogada, por ter atrapalhado o zagueiro do Al Khaleej e o privado da capacidade de fazer a cobertura de forma adequada, o que significa, segundo sua opinião, que a influência do jogador em posição de impedimento no desenrolar da jogada foi suficiente para a não validação do gol.

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Por outro lado, o árbitro Abdullah Al Shehri, após revisar o lance pela tela da tecnologia de vídeo, entendeu que o contato ocorrido na jogada não fugia do âmbito do embate físico normal do futebol, mantendo assim sua decisão e confirmando a validade do gol a favor do Al Ahli.

E assim, o gol inicial se transformou em ponto de divergência entre a decisão arbitral dentro de campo e a opinião apresentada por Al Kathiri, num lance que reuniu suspeita de impedimento e contato físico, enquanto o Al Ahli seguiu seu caminho rumo à vitória por quatro gols a um, com Toney marcando dois gols que elevaram seu total para 13 gols, na liderança da artilharia da Liga Roshen.