Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Al Ahli vs Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

O segredo está em Toney: polêmica de arbitragem em torno da partida entre Al-Ahli e Al-Khaleej

Al-Ahli x Al-Khaleej
Al-Ahli
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Itália

Lance polêmico

Apesar da vitória expressiva do Al Ahli sobre o Al Khaleej pelo placar de 4 a 1, válida pela décima primeira rodada da Liga Roshen Saudita de profissionais, um dos lances iniciais da partida abriu uma ampla polêmica arbitral, depois que o primeiro gol saiu através do inglês Ivan Toney em meio a contestações sobre sua validade.

A história não parou no momento do gol marcado aos onze minutos, mas se estendeu à revisão da tecnologia do árbitro de vídeo "VAR", que levou vários minutos antes que o árbitro saudita Abdullah Al Shehri confirmasse a validação do gol, numa decisão que levantou questionamentos sobre a existência de interferência de um jogador do Al Ahli em posição de impedimento, além da suspeita de contato físico entre Toney e o zagueiro do Al Khaleej, Mohammed Khabrani.

A polêmica tomou outro rumo com a contestação do técnico do Al Khaleej, José Gomes, ao lado de opiniões arbitrais que entenderam que o gol deveria ter sido anulado. Entre os que contestaram estava o ex-árbitro internacional Saad Al Kathiri, analista de arbitragem do jornal "Al Jazirah", que considerou que a decisão de validar o gol não estava correta.

Al Kathiri explicou que o lance exigia a anulação do gol e a marcação de impedimento sobre o jogador do Al Ahli que participou da jogada, por ter atrapalhado o zagueiro do Al Khaleej e o privado da capacidade de fazer a cobertura de forma adequada, o que significa, segundo sua opinião, que a influência do jogador em posição de impedimento no desenrolar da jogada foi suficiente para a não validação do gol.

Leia também: Exclusivo para a "Kooora": Wahbi prepara surpresa ofensiva para o Marrocos em novembro

Por outro lado, o árbitro Abdullah Al Shehri, após revisar o lance pela tela da tecnologia de vídeo, entendeu que o contato ocorrido na jogada não fugia do âmbito do embate físico normal do futebol, mantendo assim sua decisão e confirmando a validade do gol a favor do Al Ahli.

E assim, o gol inicial se transformou em ponto de divergência entre a decisão arbitral dentro de campo e a opinião apresentada por Al Kathiri, num lance que reuniu suspeita de impedimento e contato físico, enquanto o Al Ahli seguiu seu caminho rumo à vitória por quatro gols a um, com Toney marcando dois gols que elevaram seu total para 13 gols, na liderança da artilharia da Liga Roshen.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google