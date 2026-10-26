O segredo dos minutos finais: Paris Saint-Germain derruba o Lyon e assume a liderança

O Paris Saint-Germain enviou uma mensagem forte aos seus rivais na Ligue 1, após superar o Lyon por dois a zero em uma partida na qual precisou de apenas 12 minutos para confirmar sua superioridade, assumindo a liderança da tabela de classificação e dando sequência à sua notável série de vitórias.

A equipe parisiense venceu seu visitante Lyon pelo placar de 2 a 0, na noite de segunda-feira, no estádio Parque dos Príncipes, em partida válida pela oitava rodada da Ligue 1.

Os comandados do técnico espanhol Luis Enrique esperaram até os minutos finais para decidir o confronto, com Senny Mayulu abrindo o placar aos 72 minutos, antes de Mika Gauts acrescentar o segundo gol aos 84 minutos, garantindo uma vitória importante para os donos da casa.

Com esse triunfo, o Paris Saint-Germain assumiu a liderança da Ligue 1 ao elevar sua pontuação para 17 pontos, à frente por uma diferença de um ponto sobre o Rennes, segundo colocado. Por outro lado, o Lyon estacionou em 14 pontos, na quinta colocação, com uma diferença de um ponto para Lille e Mônaco, terceiro e quarto colocados, respectivamente.









A rede francesa "Stats Foot" revelou uma estatística chamativa que reflete a capacidade do Paris Saint-Germain de decidir as partidas no segundo tempo, apontando que a equipe marcou 13 de seus 16 gols na Ligue 1 nesta temporada a partir do minuto sessenta até o fim dos jogos.

A rede acrescentou que o Paris Saint-Germain venceu seus últimos 8 jogos oficiais, chegando à sua melhor sequência de vitórias desde o período compreendido entre janeiro e março de 2025, quando conquistou 10 vitórias consecutivas.















