Mohamed Salah não precisou disputar sua primeira partida com o Trabzonspor para enviar sua mensagem aos torcedores, já que o fez logo em sua primeira aparição com a camisa do time, ao escolher um número estranho, mas que carrega um significado que vai além do futebol para os habitantes da cidade turca.

Fotos e vídeos publicados pela conta oficial do Trabzonspor, na quarta-feira, mostraram Salah vestindo a camisa do time dentro do avião com destino à Turquia, em preparação para realizar os exames médicos e assinar seu contrato oficial, colocando o número 61 nas costas.

A escolha do número gerou amplos questionamentos, e se seria este o número com o qual disputaria as competições da próxima temporada com o time turco, especialmente porque o capitão da seleção do Egito vestiu a camisa número 11 durante todos os seus anos no Liverpool.

Mas ficou claro que o número 61 é apenas uma mensagem inicial do craque egípcio que carrega um símbolo histórico para a cidade de Trabzon, já que este número faz referência ao código da província no sistema de placas de veículos turco.

Com o passar dos anos, o número se transformou em um dos principais símbolos de identidade e pertencimento da cidade, e passou a estar presente em nomes de lojas e contas nas redes sociais, além disso, a camisa do Trabzonspor que carrega o número 61 goza de um lugar especial entre os torcedores do clube.

O clube turco documentou a viagem de Salah à Turquia com um vídeo, no qual o jogador enviou uma mensagem aos torcedores dizendo: "Trabzon, vocês estão prontos? Estou aqui, vejo vocês em breve. Onde quer que estejamos, Trabzon está aqui".

Relatos anteriores haviam apontado que Salah vestiria a camisa número 11, porém as próximas horas definirão o número que o Rei egípcio carregará em sua nova jornada.

Salah, de 34 anos, vive uma nova experiência com o Trabzonspor após sua transferência para o clube em uma negociação sem custos, depois do fim de seu contrato com o Liverpool.

Leia também: "Não pagamos um euro para contratar Mbappé": La Liga se revolta contra a loucura da Premier League