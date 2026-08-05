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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

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O segredo do número estranho: será que Salah abriu mão da sua camisa habitual em Trabzon?

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Uma mensagem forte para a torcida do clube turco

Mohamed Salah não precisou disputar sua primeira partida com o Trabzonspor para enviar sua mensagem aos torcedores, já que o fez logo em sua primeira aparição com a camisa do time, ao escolher um número estranho, mas que carrega um significado que vai além do futebol para os habitantes da cidade turca.

Fotos e vídeos publicados pela conta oficial do Trabzonspor, na quarta-feira, mostraram Salah vestindo a camisa do time dentro do avião com destino à Turquia, em preparação para realizar os exames médicos e assinar seu contrato oficial, colocando o número 61 nas costas.

A escolha do número gerou amplos questionamentos, e se seria este o número com o qual disputaria as competições da próxima temporada com o time turco, especialmente porque o capitão da seleção do Egito vestiu a camisa número 11 durante todos os seus anos no Liverpool.

Mas ficou claro que o número 61 é apenas uma mensagem inicial do craque egípcio que carrega um símbolo histórico para a cidade de Trabzon, já que este número faz referência ao código da província no sistema de placas de veículos turco.

Com o passar dos anos, o número se transformou em um dos principais símbolos de identidade e pertencimento da cidade, e passou a estar presente em nomes de lojas e contas nas redes sociais, além disso, a camisa do Trabzonspor que carrega o número 61 goza de um lugar especial entre os torcedores do clube.

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O clube turco documentou a viagem de Salah à Turquia com um vídeo, no qual o jogador enviou uma mensagem aos torcedores dizendo: "Trabzon, vocês estão prontos? Estou aqui, vejo vocês em breve. Onde quer que estejamos, Trabzon está aqui".

Relatos anteriores haviam apontado que Salah vestiria a camisa número 11, porém as próximas horas definirão o número que o Rei egípcio carregará em sua nova jornada.

Salah, de 34 anos, vive uma nova experiência com o Trabzonspor após sua transferência para o clube em uma negociação sem custos, depois do fim de seu contrato com o Liverpool.

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