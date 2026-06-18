O segredo da reviravolta... Tuchel revela as palavras que mudaram o rumo da partida contra a Croácia

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, revelou a mensagem que enviou aos seus jogadores no intervalo da partida contra a Croácia, o que contribuiu para virar o jogo e levar os “Três Leões” a uma emocionante vitória por 4 a 2 na estreia na Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa havia encerrado o primeiro tempo empatada, apesar de Harry Kane ter marcado duas vezes, antes de mostrar uma cara totalmente diferente após o intervalo, com Jude Bellingham e Marcus Rashford marcando dois gols decisivos que garantiram à Inglaterra uma vitória impressionante e enviaram uma mensagem forte aos seus adversários no torneio.

Harry Kane elogiou o papel desempenhado pelo técnico durante o intervalo, afirmando que suas palavras tiveram grande influência na reação da equipe na segunda metade da partida.

A mensagem de Tuchel no vestiário

Quando questionado sobre o conteúdo de sua conversa com os jogadores, Tuchel disse: “Eu disse a eles que, mesmo que perdêssemos a partida, minha opinião sobre o trabalho que realizamos nos últimos 17 dias não mudaria, mas que precisávamos jogar do nosso jeito”.

Ele acrescentou, em declarações à rede britânica “ITV”: “Estávamos preocupados demais em proteger o placar. Passamos a defender com cerca de sete jogadores e, mesmo assim, não defendemos da maneira necessária. Se o resultado não estiver a nosso favor, devemos perder jogando do nosso jeito. Tentei apenas incentivá-los a atacar e a ter coragem”.

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Críticas ao primeiro tempo e elogios à reação

O técnico alemão reconheceu que o desempenho de sua equipe antes do intervalo não foi convincente, explicando: “Tivemos um pouco de nervosismo, tomamos decisões mais cautelosas do que o necessário e tendíamos a passar a bola para trás em vez de avançar. Tivemos dificuldade para encontrar o ritmo certo e não tivemos confiança suficiente para explorar os espaços”.

E continuou: “Vi uma estatística que mostrou que vencemos apenas 33% dos duelos terrestres no primeiro tempo, contra 73% no segundo. Mesmo sem a posse de bola, não estávamos no nível exigido de comprometimento e entusiasmo”.

E acrescentou: “Gostei muito da reação dos jogadores após o intervalo. A partida foi cheia de emoções e intensidade, e demoramos um pouco para entrar no clima da partida da maneira certa”.

Bellingham: Não precisávamos gritar

Jude Bellingham deu à seleção da Inglaterra o melhor começo possível para o segundo tempo ao marcar o terceiro gol apenas dois minutos após a retomada da partida, colocando sua equipe no caminho da vitória.

Sobre a conversa de Tuchel no intervalo, o astro do Real Madrid disse: “Não se tratou de gritar ou criar um clima dramático no vestiário, mas foi exatamente o que a equipe precisava”.

E acrescentou: “Temos um grupo maduro, com grandes líderes, e todos estavam cientes do nível que precisávamos atingir. O início forte do segundo tempo nos deu uma base perfeita para controlar a partida e conquistar a vitória”.