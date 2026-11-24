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Federico Valverde e Thibaut Courtois, do Real Madrid, revelaram as instruções que José Mourinho, técnico merengue, passou aos jogadores no intervalo do duelo contra o PSV. A conversa provocou uma grande mudança no desempenho da equipe, que conseguiu transformar a desvantagem em uma vitória elástica.

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O Real Madrid perdia por 1 a 0 para o PSV no primeiro tempo da partida disputada no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League, antes de reagir no segundo tempo e marcar cinco gols, fechando o placar em 5 a 1 e mantendo os 100% de aproveitamento na competição (15 pontos).

Valverde e Courtois falaram sobre os bastidores do vestiário e revelaram como as palavras de Mourinho e suas observações táticas ajudaram a mudar a cara do time. O Real Madrid sofreu com a pressão holandesa na primeira etapa, mas voltou completamente diferente depois do intervalo.

Valverde revela as palavras de Mourinho no vestiário

Valverde afirmou que o desempenho do Real Madrid no segundo tempo foi impressionante e destacou que o time precisa entrar nos jogos com a mesma intensidade e concentração desde o primeiro minuto, em vez de esperar estar atrás no placar para reagir.

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“Nosso segundo tempo foi impressionante. É assim que temos que começar, desde o primeiro minuto. Eles jogaram muito bem, não sofreram nenhuma pressão, jogaram com paciência, e isso ficou evidente. Quando você começa uma partida com menos intensidade nesta competição, isso aparece claramente”, disse o uruguaio, segundo o jornal “Marca”.

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Sobre a conversa de Mourinho no intervalo, Valverde explicou que os jogadores entenderam bem a mensagem que o treinador português quis passar ao cobrar mais empenho e uma melhora no desempenho, principalmente porque o time já havia enfrentado um problema parecido em um jogo anterior, contra o Celta de Vigo.

“Nós, jogadores, entendemos o que ele estava dizendo. Temos que nos esforçar mais e melhorar. Isso aconteceu com a gente contra o Celta, que é outro time que sabe jogar com a bola, e hoje aconteceu a mesma coisa, mas soubemos reagir”, acrescentou.

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Valverde foi um dos protagonistas da reação do Real Madrid ao marcar o gol de empate, que recolocou o time no jogo e abriu caminho para a grande virada no placar. Depois disso, os donos da casa mantiveram a pressão e marcaram mais quatro gols para liquidar o confronto.

Valverde também comentou o impacto da entrada de Jude Bellingham no segundo tempo. Segundo ele, o time tinha dificuldade para segurar a bola às costas do meio-campo do PSV, até que o inglês deu à equipe a capacidade de controlar o jogo e avançar com mais qualidade.

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“Estávamos com muita dificuldade para segurar a bola atrás dos meio-campistas deles. Quando o Jude entrou em campo, nos deu tranquilidade, e passamos a jogar muito melhor. Isso é mérito de todo o time”, disse.

Valverde ainda celebrou o gol de Vinícius Júnior, que encerrou o jejum de gols do companheiro, e afirmou que ficou feliz em vê-lo se divertindo em campo e recuperando a confiança.

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“É um enorme prazer que ele tenha jogado dessa maneira, que tenha conseguido marcar e que tenha se divertido. Ele fez muitos jogos em que não estava no seu melhor, e hoje, como amigo dele, estou muito feliz por ele”, acrescentou.

Sobre sua função na lateral, Valverde disse que gosta de jogar na posição e que se sente mais à vontade quando o treinador confia nele, reforçando o desejo de continuar evoluindo e de dar o seu melhor pelo time.

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Courtois revela por que o Real Madrid sofreu com a pressão do PSV

Por sua vez, o goleiro Thibaut Courtois apontou o principal problema do Real Madrid no primeiro tempo: o time não executou as instruções do treinador como deveria, sobretudo na movimentação, na pressão e na corrida para enfrentar o estilo do PSV, baseado na marcação individual.

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O goleiro belga disse que, quando nem todos os jogadores se movimentam e fazem o esforço necessário, fica impossível colocar em prática as ideias do treinador, especialmente diante de um time que pressiona o adversário homem a homem. Isso deu ao PSV a chance de criar várias oportunidades perigosas.

“Não corremos todos nem fizemos o que o treinador pede, e aí fica impossível, principalmente contra um time que marca você homem a homem. Se você não se movimenta e não corre, eles desperdiçam duas ou três chances claras e depois marcam de pênalti, e vamos ver se eu consigo defender algum. Eu me esforço ao máximo para mexer com o psicológico dos cobradores”, acrescentou.

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Courtois também falou sobre as instruções de Mourinho no intervalo e explicou que o treinador português usou imagens para mostrar os erros cometidos pelos jogadores e compará-los com a forma como o PSV colocava suas ideias em prática em campo.

“Pelas imagens que ele nos mostra na tela no intervalo, fica claro que não estamos fazendo as coisas do jeito certo, enquanto eles estão. Isso muda a nossa forma de jogar, e o segundo tempo foi bom”, disse o goleiro do Real Madrid.

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Courtois destacou que o gol de empate cedo foi um ponto de virada importante no confronto, já que deu ao time um impulso extra para seguir pressionando, até que o golaço de Jude Bellingham acabou com as esperanças do time holandês de reagir.

O goleiro seguiu explicando as orientações de Mourinho: “Ele nos disse que, se marcássemos um gol até os 50 minutos, as coisas ficariam mais fáceis, mas que, se a bola não entrasse, seria mais complicado. Só que o primeiro gol saiu rápido, depois veio um golaço do Jude, e acabamos com eles nos contra-ataques”.