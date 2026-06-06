O SC Heerenveen recebe de repente uma oferta de 5 milhões de euros

O SC Braga apresentou uma oferta de 5 milhões de euros ao SC Heerenveen, segundo Fabrizio Romano. Com isso, o clube português pretende contratar Marcus Linday.

Não está claro se isso será suficiente para convencer o Heerenveen. De acordo com o Transfermarkt, Linday tem de fato um valor de mercado de 5 milhões de euros, mas seu contrato vai até meados de 2029.

Provavelmente, o Heerenveen poderá, portanto, obter um valor de transferência mais alto. Segundo Romano, as negociações começaram esta semana.

Linday foi contratado em janeiro de 2025 por 1,7 milhão do time sueco Vasteras SK. Rapidamente, ele se tornou titular indiscutível. Na última temporada, ele disputou praticamente todos os jogos pelo Heerenveen.

Agora, o Braga demonstra interesse. Não está claro se o próprio Linday está aberto à transferência. Ao chegar ao Heerenveen, há um ano e meio, já ficou claro que ele precisa se sentir bem em um clube. Na época, ele poderia ter escolhido o Feyenoord, o FC Twente e o Club Brugge, mas optou pela Frísia.

“É verdade que houve contato com grandes clubes”, disse ele na época ao Leeuwarder Courant. “Mas eu só queria ir para o Heerenveen. O Heerenveen tem uma boa reputação na Suécia.”