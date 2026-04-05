O SC Heerenveen ainda foi brando com o fraco Heracles Almelo, que está afundando no pântano

O rebaixamento direto está cada vez mais próximo para o Heracles Almelo. O lanterna da Vriendenloterij Eredivisie perdeu por 4 a 1 no domingo, fora de casa, contra o sc Heerenveen, e, faltando ainda cinco partidas, precisa superar uma diferença de oito pontos em relação ao décimo sexto lugar, que por enquanto está fora da zona de rebaixamento.

Maxence Rivera parecia ter dado ao Heerenveen o início ideal aos onze minutos de jogo no Estádio Abe Lenstra. Após uma revisão do VAR, porém, o 1 a 0 marcado pelo ponta-esquerda dos frísios foi anulado por mão na bola.

Foi justamente o Heracles que assumiu a liderança de forma ousada em Heerenveen. Mario Engels acertou o canto inferior esquerdo de muito perto. A equipe de Robin Veldman não desistiu e empatou com Jacob Trenskow, que marcou após um escanteio cobrado com precisão por Joris van Overeem.

O Heracles foi para o intervalo em desvantagem, depois que Marcus Linday sofreu um pênalti. Lasse Nordas não falhou na cobrança dos 11 metros. Logo após o reinício, o Heerenveen ampliou o placar para 3 a 1 após um gol contra de Remko Pasveer. Pouco depois, o goleiro do Heracles ainda fez uma defesa na linha, mas Rivera aproveitou o rebote para marcar o 4 a 1.

Dois golpes duros, portanto, para o Heracles em um curto espaço de tempo. O Heerenveen ganhou visivelmente confiança com a dupla vantagem e, apoiado pela torcida local, partiu em busca de mais gols. O placar poderia ter sido maior, mas as oportunidades necessárias não foram aproveitadas.

O técnico Ernest Faber fez várias substituições na última meia hora, numa tentativa de dar um impulso ao Heracles. No entanto, uma recuperação nunca mais foi possível para o lanterna, onde o fantasma do rebaixamento está cada vez mais presente.

Pasveer salvou o Heracles de uma derrota ainda mais humilhante em Heerenveen com algumas boas defesas na reta final. De qualquer forma, está claro que o clube de Almelo, onde Sem Scheperman ainda acertou a trave, precisa de um milagre para se manter na primeira divisão.