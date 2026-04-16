O SC Freiburg vence também na Espanha e se classifica sem dificuldades para as semifinais da Liga Europa

O SC Freiburg conseguiu classificar-se sem dificuldades para as semifinais da Liga Europa. Os alemães venceram por 1 a 3 na noite de quinta-feira, fora de casa, contra o Celta de Vigo, depois de já terem vencido por 3 a 0 em casa uma semana antes. Nas semifinais, o Freiburg enfrentará o Real Betis ou o SC Braga.

Após a goleada sofrida na semana passada, o Celta esperava conseguir uma reviravolta em casa. Esperava-se, portanto, que os espanhóis partissem para cima, mas isso não aconteceu. Pior ainda: o Celta não conseguiu nem um único chute a gol antes do intervalo. O time da casa foi mais perigoso na fase inicial, quando Philipp Treu conseguiu impedir por pouco que Ferran Jutglà chutasse.

O Freiburg também não conseguiu criar muitas chances, mas os alemães mostraram-se eficazes. No intervalo, os visitantes tinham chutado três vezes, marcando duas vezes.

O primeiro gol foi lindo. Um passe longo da defesa foi cabeceado para trás por Jordy Makengo, e Igor Matanovic, a cerca de vinte metros, chutou de primeira: 0 a 1. A princípio, o árbitro anulou o gol por impedimento, mas o VAR acabou validando-o.

Poucos minutos depois, saiu o 0-2. O Celta perdeu a bola no seu próprio campo, e Jan-Niklas Beste passou para Yuito Suzuki. O japonês chutou e a bola passou pela perna de Marcos Alonso, entrando no gol.

Após o intervalo, o Freiburg continuou marcando. Johan Manzambi viu seu chute ser tirado da linha após uma boa jogada, mas Suzuki acabou acertando o alvo: 0 a 3. Pouco depois, Derry Scherhant também acertou a trave.

Nos minutos finais, o Freiburg diminuiu um pouco o ritmo. Isso gerou chances para Fer López e Jones El-Abdellaoui, mas eles não conseguiram marcar. Williot Swedberg, pouco antes do fim, após um passe longo da defesa, ainda conseguiu marcar o gol de honra: 1-3.

Publicidade