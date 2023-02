O São Paulo já ganhou o Mundial de Clubes?

Tricolor é o time brasileiro com mais títulos mundiais

A torcida do São Paulo tem muito a se orgulhar sobre as conquistas de seu time, principalmente quando o assunto é Mundial de Clubes. O Tricolor paulista é o brasileiro com mais títulos do torneio, e um dos mais vencedores da América do Sul, ostentando três taças do mundo em seu museu.

Parte de um seleto clube de três clubes brasileiros que venceram o Mundial mais de uma vez, junto de Santos e Corinthians, o São Paulo ganhou todos os títulos que disputou, sendo os primeiros em 1992 e 1993, quando o torneio ainda se chamava Copa Toyota, além de um em 2005, já no formato organizado pela Fifa. A entidade, porém, reconhece todas as três conquistas tricolores.

O primeiro título do São Paulo veio em 1992, edição que contou ainda com o Barcelona, além de Sampdoria e Newell's Old Boys na fase de classificação. O Tricolor, na preliminar, passou pelo equipe argentina, nos pênaltis, após uma vitória de 1 a 0 para cada lado. Na final, o gigante catalão foi o adversário dos brasileiros, que venceram por 2 a 1, com dois gols de Raí.

No ano seguinte, mais uma conquista para o Tricolor, que desta vez bateu o Milan, por 3 a 2 (Palhinha, Toninho Cerezo e Müller marcaram os gols), depois de vencer a Universidad Católica, do Chile, na fase classificatória.

Já no tricampeonato em 2005, quando o torneio já era organizado pela Fifa, o São Paulo disputou duas fases do Mundial: semifinal e final. Na primeira, com dois gols de Amoroso e um de Rogério Ceni, bateu o Al-Ittihad por 3 a 2, antes de derrotar o Liverpool na decisão, com um gol de Mineiro.

Desde a última conquista, o São Paulo, que não foi derrotado em nenhuma edição da qual participou, não voltou a disputar o Mundial e ainda busca uma chance de ir em busca do tetracampeonato.