Depois de ter escrito uma das páginas mais emocionantes de sua carreira com a camisa do Real Madrid, Joselu continua sua trajetória por diferentes destinos, voltando a aparecer no cenário catariano, mas desta vez com a camisa de outra equipe, em um novo passo que carrega consigo as lembranças de uma noite inesquecível na Liga dos Campeões da Europa.

Segundo Fabrizio Romano, o espanhol Joselu chegou a um acordo para se juntar ao clube catariano Al-Sailiya, em uma transferência livre, após sua saída do Al-Gharafa, dando continuidade à carreira do atacante espanhol de 36 anos nos gramados do Catar.

Do herói da noite contra o Bayern a uma nova experiência

Joselu guarda lembranças excepcionais com o Real Madrid, após se transformar em um verdadeiro herói em uma das partidas mais emocionantes do clube merengue nos últimos anos, quando marcou dois gols nos minutos finais contra o Bayern de Munique na volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023-2024, conduzindo sua equipe à classificação para a final.

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Durante sua passagem pelo Real Madrid, Joselu disputou 51 partidas em diferentes competições, marcando 19 gols e dando 3 assistências, além de ter conquistado com o time os títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

O atacante espanhol transferiu-se para o Al-Gharafa, do Catar, após o fim da temporada 2023-2024, mantendo seu brilho diante do gol, onde marcou 27 gols e deu 5 assistências em 57 partidas com a equipe em diferentes competições, antes do encerramento de sua jornada no clube.

Com a transferência para o Al-Sailiya, Joselu vive sua segunda experiência no futebol catariano, depois de ter passado duas temporadas no Al-Gharafa, em um passo que proporciona ao novo clube um atacante com longa experiência nos gramados europeus, já que anteriormente atuou na Espanha, Inglaterra e Alemanha, além de sua passagem pelo Real Madrid.

O Al-Sailiya aguarda a chegada de Joselu para se beneficiar de sua experiência e capacidade de marcar gols, enquanto o atacante espanhol busca um novo capítulo em sua carreira, depois de ter conquistado para si um lugar especial na história do Real Madrid, antes de dar continuidade à sua trajetória fora do continente europeu.