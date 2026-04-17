O salário de Arno Vermeulen na NOS veio a público: “Um valor absurdo!”

Tina Nijkamp ficou surpresa ao ver um anúncio de vaga na NOS, que está procurando um Chefe de Comentaristas. A ex-diretora da SBS6 ficou especialmente chocada com o salário, que ela considera “absurdamente alto”.

A NOS Sport procura um líder para os comentaristas, 21 no total. O anúncio de vaga menciona um perfil de liderança para um contrato de trabalho em tempo integral de 36 horas por semana.

“Você é um líder que une pessoas e ama esportes e comentários esportivos? Você sabe inspirar, treinar e orientar comentaristas em um ambiente esportivo dinâmico? Então estamos procurando por você”, escreve a NOS no texto da vaga, acompanhado de um salário máximo de acordo com o acordo coletivo de 7.491 euros.

Surpresa, Nijkamp menciona em suas Stories do Instagram “a bolha da NOS”. “Um chefe para os comentaristas... É um emprego lá!!! Que LOUCURA!!! O que você faz o dia inteiro? E se a NOS perder os resumos da Eredivisie?” Os resumos da Vriendenloterij Eredivisie serão exibidos pela NOS, pelo menos até a temporada 2026/27.

O salário oferecido também é um espinho no lado de Nijkamp. “E depois aquele salário. Absurdamente alto!!!”, escreve a comentarista de TV em seus Stories no Instagram.

O cargo de Chefe de Comentaristas é atualmente ocupado por Arno Vermeulen. No entanto, o experiente comentarista e jornalista vai se aposentar antecipadamente este ano, o que cria uma vaga.

Vermeulen aparece regularmente aos domingos no Studio Voetbal da NOS. Há algum tempo, foi divulgado que o programa de debate sobre futebol sairá do ar após esta temporada.