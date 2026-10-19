O marroquino Jamal Sellami, técnico do Al Fateh, enviou uma mensagem de desculpas à torcida de seu time após a emocionante derrota diante do Al Khaleej, por 3 a 2, na décima rodada do Campeonato Saudita.

O Al Fateh saiu na frente com gols de Lukas Haraslín e Kanga, aos 33 e aos 60 minutos, mas o Al Khaleej reagiu e marcou três gols consecutivos, levando três pontos preciosos.

Moussa Barrow diminuiu a diferença ao marcar o primeiro gol do Al Khaleej aos 78 minutos, e depois Joshua King fez o gol de empate aos 84.

Omar Mascarell marcou o gol da vitória do Al Khaleej aos 90+3 minutos, elevando a pontuação de sua equipe para 12 pontos, na décima colocação, enquanto o Al Fateh ficou estagnado nos 6 pontos, na 16ª posição.

A conta do Al Fateh na rede social X publicou as declarações de Jamal Sellami após a partida.

O treinador marroquino disse: "Peço desculpas à torcida do Al Fateh pelo resultado negativo da partida, e valorizamos o apoio e o respaldo que eles dão ao time".

E acrescentou: "Precisamos de muito trabalho, especialmente no nível do banco de reservas, para melhorar o time e apresentar uma imagem melhor".

Sellami prosseguiu: "Sabíamos da importância da partida, entramos bem nela e conseguimos marcar dois gols, mas o Al Khaleej tem jogadores especiais que fizeram a diferença".

E concluiu: "Hussam Al Sadiq tem boas qualidades e apresentou um nível aceitável, mas precisa de mais tempo".

O Al Fateh havia contratado Jamal Sellami no dia 8 de outubro deste ano para comandar a equipe, após a saída de Khalid Al Atwi.