O Rijnmond traz notícias bombásticas sobre o Feyenoord e o De Kuip

O Feyenoord vai se tornar proprietário do De Kuip, segundo noticiou a Rijnmond na noite de quinta-feira. Durante uma assembleia geral extraordinária, foi aprovada uma alteração nos estatutos, que permite que o Feyenoord passe a deter a maioria das ações.

Há mais de quarenta anos, o clube de Roterdã vem sendo questionado pelo fato de não ser proprietário do estádio. Por isso, o Feyenoord vem se empenhando há muito tempo para concretizar isso, mas agora esse passo histórico foi dado.

O processo não foi fácil, mas no ano passado houve um avanço no caso. “Inicialmente, os acionistas não queriam aprovar a proposta apresentada, mas após meses de negociações as partes chegaram a um acordo”, escreve o Rijnmond nu.

Os acionistas do De Kuip se reuniram na noite de quinta-feira no estádio para votar sobre a unificação. Inicialmente, eles se mostraram críticos em relação aos planos, mas, após negociações, acabaram concordando.

“Discutiu-se, entre outras coisas, sobre assentos garantidos para os acionistas e o prazo durante o qual esses assentos permanecerão disponíveis. Também se negociou a avaliação das ações, para o caso de as pessoas quererem vender suas ações devido a essa decisão”, segundo o Rijnmond.

A parceria entre o Feyenoord e o De Kuip será concretizada com a emissão de 80.635 novas ações pelo Estádio Feijenoord. Estas serão adquiridas pelo Feyenoord por um valor de quase 3,7 milhões de euros. A receita obtida poderá ser diretamente utilizada para a manutenção necessária do estádio. Com isso, a licença para o futebol profissional no De Kuip não está mais em risco.

O Feyenoord concordou em investir, nos próximos dez anos, entre três e cinco milhões de euros por ano em manutenção e investimentos necessários. Isso se soma ao aluguel anual de cerca de cinco milhões de euros. Ao longo de um período de dez anos, isso significa, além do aluguel, um investimento total de 41,5 milhões de euros no estádio. Além disso, nos próximos três anos, o Feyenoord não poderá vender as ações do estádio a terceiros.