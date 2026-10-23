O relatório do árbitro da partida entre Al-Nassr e Al-Faisaly pela Liga Roshn Saudita pôs fim à polêmica sobre a autoria do gol marcado pelo astro português Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly por 3 a 1, no duelo entre as duas equipes disputado nesta sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

A partida teve o brilho de Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 49 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes uma bola cruzada enviada por seu compatriota João Félix em uma cobrança de falta.

No entanto, alguns usuários das redes sociais levantaram uma polêmica ao considerarem que o gol havia sido marcado pelo zagueiro do Al-Faisaly contra o próprio patrimônio, e não pelo astro português.

O jornalista saudita Ali Al-Anzi pôs fim à polêmica sobre o assunto por meio de sua conta pessoal na rede social "X", onde confirmou que o árbitro da partida registrou o segundo gol em seu relatório em nome de Cristiano Ronaldo.

O árbitro da partida ratificou o que foi publicado pelo site oficial da Liga Roshn Saudita, que também registrou o gol em nome do "Míssil da Madeira".

Esse gol é de enorme importância para o capitão do Al-Nassr, pois é o de número 982 em sua carreira, ficando a apenas 18 gols de se tornar o primeiro jogador a alcançar a marca dos 1.000 gols na história do futebol.