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Abdellah Ouazane deu mais um passo em sua trajetória internacional ao aproveitar a participação pela seleção marroquina nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 para deixar sua primeira marca com a camisa do Marrocos, diante do Níger, e colocar seu nome na lista dos protagonistas de feitos precoces na história do futebol marroquino.

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A importância do gol do jogador do Ajax não se limitou a decidir o confronto com o Níger. O tento também carregou significados ligados à sua idade e à sua trajetória na seleção, já que ele entrou para a lista dos jogadores mais jovens a marcar gols internacionais pelo Marrocos.

Ouazane marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Níger, na noite de terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias. Ele balançou a rede aos 22 minutos, após uma bela jogada construída em parceria com Brahim Díaz. O gol saiu na primeira vez em que o jovem jogador foi titular pela seleção principal e traduziu a confiança do técnico Mohamed Ouahbi, que já havia lhe dado a oportunidade de estrear pela seleção diante do Gabão, em 25 de setembro de 2026.

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Ouazane tinha 17 anos e 306 dias ao marcar seu primeiro gol ontem e se tornou o segundo artilheiro mais jovem da história da seleção marroquina, segundo estatística publicada pela conta Stats du Foot, especializada em números do futebol.

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Larbi Aherdane segue como o artilheiro mais jovem da história da seleção marroquina. Ele marcou diante do Egito em 16 de abril de 1971, quando tinha 16 anos e 314 dias. Assim, Aherdane continua no topo da lista mais de 55 anos depois de seu gol contra o Egito, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 1972.

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Abdellah Ouazane já havia dado uma assistência no confronto anterior entre Marrocos e Níger, que terminou com goleada marroquina por 5 a 1. O jogador do Ajax entrou nos minutos finais daquela partida antes de dar o passe para gol e, depois, ganhou uma oportunidade maior no jogo de volta, no qual começou entre os titulares.

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A estreia internacional de Ouazane pela seleção principal aconteceu em 25 de setembro de 2026, no confronto com o Gabão, que terminou com vitória do Marrocos por 2 a 0, quando ele atuou por 15 minutos. Depois, ele entrou em campo diante do Níger no jogo de ida, em 13 de novembro, e jogou 7 minutos, antes de fazer sua primeira partida como titular no jogo de volta, em que disputou 60 minutos, de acordo com o registro de suas participações publicado no banco de dados do site FBref.

Ouazane foi um dos destaques que levaram o Marrocos ao título da Copa Africana de Nações Sub-17 em 2025. Em nível de clubes, ele está ligado ao Ajax de Amsterdã, com quem assinou seu primeiro contrato profissional em agosto de 2025, válido até junho de 2028. O jogador passou pelas categorias da academia do clube holandês desde que chegou, em 2016, até alcançar o Jong Ajax, e segue avançando rumo ao time principal, apoiado em sua capacidade de armar jogadas e de atuar em mais de uma posição ofensiva no meio-campo.

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