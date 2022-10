O recorde de Cristiano Ronaldo que Lionel Messi quebrou na Liga dos Campeões

Na partida contra o Maccabi Haifa, o astro do PSG teve uma atuação fascinante, marcando dois golaços

Lionel Messi abriu o placar na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Maccabi Haifa, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas foi seu segundo gol - um chute colocado de fora da área - que roubou as manchetes.

Segundo a Opta Facts, esse tento significa que o argentino marcou mais gols de fora da área (23) do que qualquer outro jogador na competição desde sua estreia em 2004/05, ultrapassando Cristiano Ronaldo, do Manchester United.

O Maccabi não facilitou as coisas para o PSG, chegando a responder com dois gols para manter a partida aberta, mas a equipe de Christophe Galtier simplesmente teve muita força no ataque, com Messi, Neymar e Kylian Mbappé comandando a goleada por 7 a 2, no Parque dos Príncipes.

Ainda na partida, foi possível ver Messi apresentar um desempenho de gala, no melhor estilo do Barcelona, quando estava no auge. A Opta também revelou que Messi - 35 anos, 123 dias - é o jogador mais velho a marcar e dar duas assistências em um jogo da Liga dos Campeões.

Getty

Além disso, na primeira partida da fase de grupos contra o Maccabi Haifa, Messi quebrou outro recorde de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões ao se tornar o primeiro jogador a marcar contra 39 times diferentes na competição.

Ele também é atualmente o único jogador a marcar mais de 10 gols e fazer mais de 10 assistências em todas as competições entre jogadores das cinco principais ligas da Europa nesta temporada.

O jogador de 35 anos está firmemente de volta ao seu melhor desempenho e vai querer manter sua forma pelo PSG na reta final dos jogos locais antes da Copa do Mundo do próximo mês, onde ele liderará a Argentina mais uma vez.