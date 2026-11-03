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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

O recorde de Cristiano Ronaldo está distante: Neuer ultrapassa Messi em lista histórica

M. Neuer
L. Messi
C. Ronaldo
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Alemanha
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O veterano goleiro alemão faz história

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Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, escreveu um novo capítulo em sua trajetória europeia ao atingir uma marca histórica durante o confronto contra o Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Com sua presença na escalação titular, Neuer chegou à sua partida de número 164 na história da Liga dos Campeões da Europa, assumindo isoladamente a liderança da lista dos jogadores alemães com mais participações na competição, superando seu ex-companheiro Thomas Müller, que parou na marca de 163 jogos, segundo estatística da rede "Squawka".

O feito do goleiro do Bayern não parou na superação do recorde alemão: ele também subiu ao terceiro lugar na lista dos jogadores com mais participações na história da competição, ultrapassando Lionel Messi e Thomas Müller, que têm 163 jogos cada.

Ronaldo e Casillas na liderança

Neuer tornou-se o terceiro jogador com mais aparições na história da Liga dos Campeões da Europa, atrás do português Cristiano Ronaldo, recordista com 183 jogos, e do espanhol Iker Casillas, que ocupa a segunda posição com 177 partidas.

Próximas partidas
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07 de nov. de 2026

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La Liga

08 de nov. de 2026

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A classificação dos cinco primeiros, segundo estatística da "Squawka", ficou assim:

1. Cristiano Ronaldo – 183 jogos.

2. Iker Casillas – 177 jogos.

3. Manuel Neuer – 164 jogos.

4. Lionel Messi – 163 jogos.

5. Thomas Müller – 163 jogos.

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