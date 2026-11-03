Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, escreveu um novo capítulo em sua trajetória europeia ao atingir uma marca histórica durante o confronto contra o Atlético de Madrid, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Com sua presença na escalação titular, Neuer chegou à sua partida de número 164 na história da Liga dos Campeões da Europa, assumindo isoladamente a liderança da lista dos jogadores alemães com mais participações na competição, superando seu ex-companheiro Thomas Müller, que parou na marca de 163 jogos, segundo estatística da rede "Squawka".
O feito do goleiro do Bayern não parou na superação do recorde alemão: ele também subiu ao terceiro lugar na lista dos jogadores com mais participações na história da competição, ultrapassando Lionel Messi e Thomas Müller, que têm 163 jogos cada.
Ronaldo e Casillas na liderança
Neuer tornou-se o terceiro jogador com mais aparições na história da Liga dos Campeões da Europa, atrás do português Cristiano Ronaldo, recordista com 183 jogos, e do espanhol Iker Casillas, que ocupa a segunda posição com 177 partidas.
A classificação dos cinco primeiros, segundo estatística da "Squawka", ficou assim:
1. Cristiano Ronaldo – 183 jogos.
2. Iker Casillas – 177 jogos.
3. Manuel Neuer – 164 jogos.
4. Lionel Messi – 163 jogos.
5. Thomas Müller – 163 jogos.