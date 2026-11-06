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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

O Real Madrid recupera sua arma mais perigosa na era Mourinho

J. Mourinho
AEK Athens U19
Real Madrid U19
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AEK Athens x Real Madrid
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Vitórias de tirar o fôlego

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O Real Madrid, comandado por José Mourinho, conseguiu salvar a situação nos últimos instantes mais uma vez, pela quinta vez desde o início da atual temporada, depois de arrancar uma preciosa vitória em solo grego, graças à grande atuação de Fede Valverde, que exibiu suas habilidades marcantes na finalização.

A equipe merengue completou mais uma remontada, cuja faísca começou após os donos da casa marcarem o segundo gol aos 75 minutos, o que funcionou como um sinal de alerta que despertou os jogadores do Real Madrid, fazendo com que a torcida do time branco voltasse a sentir aquela bela sensação das vitórias arrancadas nos últimos minutos, depois de uma partida árdua.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o Real Madrid, sob o comando de José Mourinho, começou a reviver um legado futebolístico que parecia mergulhado em um longo sono nos corredores do estádio Santiago Bernabéu: a tradição da remontada que não admite concessões e das vitórias arrancadas nos últimos instantes.

A equipe branca conseguiu, diante de Espanyol, Elche, Roma, Barcelona e, por último, o time grego, conquistar vitórias emocionantes com gols que vieram todos a partir do minuto 87, somando 10 pontos a partir do impossível nos últimos instantes e recuperando o espírito competitivo que Florentino Pérez buscava reviver com o retorno de Mourinho.

A partida de ontem testemunhou mais um capítulo dessa série na nova era de Mourinho, depois que o técnico português conseguiu transferir a magia das vitórias europeias para as competições nacionais.

A lenda madridista ressurge

Reviver essa tradição representa uma forte injeção de entusiasmo dentro do vestiário da equipe branca, já que conquistar a vitória em um momento no qual o empate teria sido um resultado catastrófico reforça a capacidade do grupo de resistir psicologicamente.

E esse espírito competitivo se reflete no estado de ânimo de todo o time, depois que a frustração estampada nos rostos dos jogadores quando estavam perdendo por 2 a 1 se transformou em um grande impulso moral antes da visita ao estádio de Mestalla, em busca da oitava vitória consecutiva.

Preservar esse tipo de epopeia é uma das características mais marcantes da identidade dos grandes clubes, pois o Real Madrid, comandado por Mourinho, segue somando vitórias, depois de conquistar 7 triunfos consecutivos, ampliando o círculo de medo entre seus adversários, que agora se veem obrigados a se preparar mentalmente para defender cada bola até o apito final, a fim de evitar se exporem a cenários emocionantes como esse, que proporcionam alegria a seus protagonistas e deixam grande amargura no outro lado.

Essa insistência em não se render e em não considerar nenhum resultado definido antes do apito final representa a tradição que Mourinho reviveu dentro do Real Madrid, enquanto o técnico português segue consolidando uma sequência de vitórias consecutivas que ameaça engolir todos os seus adversários.

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