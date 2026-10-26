“O Real Madrid funciona melhor sem ele”: ex-astro do Barcelona faz afirmação absurda sobre Vinicius Junior após o El Clásico

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O ex-meio-campista do Barcelona Gerard Lopez acredita que o Real Madrid é uma equipe significativamente mais forte sem o ponta Vinicius Junior, suspenso, entre os titulares. O comentarista fez a afirmação ousada após ver o time conquistar uma vitória crucial no clássico contra seu maior rival no Camp Nou.

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Madrid vence rival fora de casa

O Madrid conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Barcelona na mais recente edição do El Clásico. A partida equilibrada aconteceu no Camp Nou, onde os visitantes ficaram com os três pontos diante de seu maior rival e de uma torcida da casa decepcionada. O Madrid conseguiu o resultado apesar da ausência do atacante Vinicius. O ponta brasileiro ficou fora do aguardado confronto devido a uma suspensão em competições nacionais ainda em vigor.

No entanto, Lopez, ex-meio-campista do Barcelona, apresentou uma visão surpreendente sobre o resultado. Para ele, a ausência do atacante, peça fundamental da equipe, acabou favorecendo o Real Madrid na partida.

Lopez afirma que equipe é melhor sem o ponta

Em participação no Movistar Plus Deportes, Lopez fez uma avaliação controversa da atual organização tática do Madrid. Ele acredita que a equipe tem muito mais equilíbrio sem Vinicius. O ex-jogador das categorias de base do Barcelona foi direto em sua análise tática.

“O Real Madrid ficou melhor com a ausência de Vinicius”, afirmou Lopez durante a análise após a partida. “É assim. A equipe é muito mais equilibrada. Sem Vinicius, esse time corre mais e corre melhor.”

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Diomande brilha em vitória importante

Lopez também fez elogios especiais ao reforço de verão do Madrid, Yan Diomande. Ele apontou o jogador como o principal destaque dos visitantes na suada vitória no clássico.

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“Para mim, ele é o melhor jogador do Real Madrid na partida”, declarou Lopez. Diomande teve uma grande atuação, ocupando a vaga deixada por Vinicius na ponta esquerda. Titular, ele arrancou pela esquerda em uma jogada que resultou no primeiro gol, marcado por Kylian Mbappe perto do fim do primeiro tempo.

Vinicius segue assistindo de fora

Com a suspensão de quatro jogos ainda em vigor, Vinicius continuará de fora quando o Real Madrid visitar o Racing Santander neste fim de semana. O brasileiro também estará indisponível para o confronto do Madrid contra o Valencia em 7 de novembro. Ainda assim, a expectativa é que ele jogue quando sua equipe enfrentar o AEK pela Champions League na próxima semana.