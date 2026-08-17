Enquanto a posição de centroavante puro parece uma dor de cabeça que atormenta a torcida do Barcelona, surgiu uma estatística surpreendente para dar um sopro de vida aos blaugranas e confirmar que a glória europeia deixou de ser exclusividade dos "9" tradicionais.

O clube catalão vive uma corrida contra o tempo a apenas uma semana da estreia oficial na temporada diante do Elche, no estádio Martínez Valero, em meio a um vazio ofensivo sem precedentes após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, e o retorno de Marcus Rashford ao Manchester após o fim de seu empréstimo.

Duas contratações no horizonte e um sonho chamado Álvarez

No campo dos reforços, o Barcelona dá os últimos retoques em duas contratações de peso, que serão apresentadas na quarta-feira na Troféu Joan Gamper diante da torcida do Camp Nou (às 20h00).

Trata-se do retorno de Rodri Hernández à sua antiga casa, vindo do Manchester City, em uma negociação que chegou a 60 milhões de euros mais 10 milhões em variáveis, com um contrato de quatro anos, e do lateral português João Cancelo, que chegará na segunda-feira a Barcelona após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Espera-se que a dupla esteja disponível para a partida da Gamper, embora a participação de Cancelo seja improvável.

Mas o maior desafio que atormenta o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco continua sendo o atacante, e a dupla coloca o argentino Julián Álvarez, apelidado de "Aranha", como primeiro e último alvo para comandar o ataque da equipe, com apenas 15 dias restantes para o fechamento da janela de transferências.

A estatística de Alemany: Paris e Madri fizeram isso

Em meio a essa preocupação, o analista Bruno Alemany apresentou, no programa "El Sanedrín", pelo "Carrusel Deportivo", uma estatística que inspira otimismo dentro das paredes do Camp Nou.

Disse Alemany: "Sim, o Barcelona precisa contratar um atacante, mas vale lembrar que os últimos três campeões da Liga dos Campeões da Europa conquistaram o título sem um centroavante puro".

E acrescentou, esclarecendo: "Concordo que eles precisam de um camisa 9, mas o Paris Saint-Germain venceu as duas últimas edições com Dembélé como falso atacante, e o próprio Real Madrid venceu o título após a saída de Benzema, com Joselu no banco, mas com Bellingham como meio-campista fazendo o papel de falso atacante".

Flick busca a solução na equipe B?

Enquanto Deco aguarda o desfecho da negociação por Álvarez, o jovem atacante Hamza, estrela da equipe B, continua batendo com força à porta de Flick, depois de marcar três gols na pré-temporada: dois contra o Birmingham e um na grande vitória por 5 a 2 sobre o Basel no fim de semana passado.