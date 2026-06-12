O Real Madrid está profundamente comovido e publica uma declaração especial sobre o Papa Leão XIV

A visita do Papa Leão XIV ao Santiago Bernabéu causou grande impacto no Real Madrid. Em um comunicado, o clube se refere a ela como “um dos momentos mais emocionantes da história do Real Madrid”. Motivo mais do que suficiente para conceder a Robert Prevost, como o papa é conhecido, a mais alta condecoração possível.

A caminho da Espanha, na semana passada, perguntaram ao Papa Leão XIV se ele tinha preferência pelo Real Madrid ou pelo FC Barcelona. “Isso é fácil”, respondeu ele no avião. “O Papa torce por todos os times, mas Prevost torce pelo Real Madrid.”

Suas palavras foram registradas e não demorou muito para que o Real Madrid compartilhasse avidamente as imagens em suas redes sociais. Na segunda-feira, o Papa Leão XIV visitou o Bernabéu.

No icônico estádio, o Papa XIV dirigiu-se a dezenas de milhares de presentes e teve um encontro com, entre outros, o presidente do Real, Florentino Pérez, que lhe entregou uma camisa branca imaculada com o nome de Prevost.

O Real Madrid agora agradece ao líder da Igreja Católica Romana de uma maneira especial. “A diretoria do Real Madrid, reunida na quinta-feira, 11 de junho, sob a presidência de Florentino Pérez, decidiu nomear Sua Santidade o Papa Leão XIV como membro honorário do Real Madrid, a mais alta distinção que nosso clube concede.”

“Desta forma, o Real Madrid manifesta sua admiração e reconhecimento por uma figura universal que representa bilhões de pessoas e promove a paz, a solidariedade e a justiça no mundo.”

"Sua visita ao Estádio Santiago Bernabéu, em 8 de junho de 2026, foi uma honra para o Real Madrid e permanecerá para sempre como um dos momentos mais emocionantes da nossa história", afirmou o clube.