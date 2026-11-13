O Real Madrid desafia o Marrocos com mensagem incendiária sobre a final da Copa do Mundo de 2030

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A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 deixou de ser apenas uma corrida entre estádios e instalações esportivas e se transformou em uma batalha de influência e de mensagens diretas entre as três partes organizadoras do torneio: Espanha, Portugal e Marrocos. No centro dessa disputa, o Real Madrid decidiu erguer a voz diante da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, com uma mensagem carregada de confiança e desafio: "Vocês podem construir um estádio de ouro, mas o mais importante é saber administrar os eventos. E nós somos os melhores".

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Segundo o jornal espanhol "As", essa mensagem foi transmitida durante a visita de uma delegação da Fifa ao estádio Santiago Bernabéu, como parte de uma turnê para avaliar as cidades e os estádios candidatos a sediar jogos da Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos. Embora a decisão final sobre a distribuição das partidas e o local da final não seja definida antes de 2027, o Real Madrid quis colocar suas cartas na mesa antecipadamente, destacando que ter o estádio sozinho não basta e que a experiência organizacional representa o fator decisivo.

As palavras dos representantes do clube merengue não foram apenas uma demonstração do enorme potencial do Bernabéu, mas carregaram uma mensagem clara sobre o direito de Madri de sediar a partida mais importante do torneio. Um dos dirigentes, que acumula cerca de duas décadas de experiência na organização de jogos e eventos dentro do estádio, enfatizou que a superioridade não se mede apenas pela beleza das instalações, e sim pela capacidade de gerir grandes eventos com eficiência e fluidez.

O dirigente afirmou, em sua fala diante da delegação da Fifa: "Você pode construir um estádio de ouro, mas precisa saber como administrar os eventos. Você precisa de uma equipe que faça tudo correr com fluidez, e nós somos os melhores". Foram palavras que resumiram a posição do Real Madrid, que se apoia em um longo histórico de organização de grandes jogos e eventos mundiais, sendo o mais recente a realização de uma das partidas da liga de futebol americano na semana passada.

Os enviados da Fifa não deixaram a capital espanhola sem perceber o grau de confiança com que o Real Madrid trata o processo de candidatura para sediar a final. O clube considera que sua experiência organizacional, aliada ao potencial excepcional do Bernabéu após sua reforma, lhe concede uma vantagem clara sobre os concorrentes, um ponto de vista que Florentino Pérez já havia transmitido a Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, em encontros anteriores.

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A Federação Espanhola insiste na final

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O Real Madrid não foi a única parte a aproveitar a visita da delegação da Fifa para reafirmar sua posição; a Federação Espanhola de Futebol também se movimentou de forma direta, liderada por seu presidente Rafael Louzán, que fez questão de transmitir a mensagem de seu país quanto à distribuição dos jogos do torneio, com foco especial na partida final marcada para 21 de julho de 2030.

Durante um jantar que reuniu dirigentes da federação internacional, Louzán apresentou a posição da Federação Espanhola com clareza, afirmando que a realização da final em solo espanhol representa a opção pela qual seu país se mantém firme. Ele também se mostrou decidido na defesa do direito da Espanha, considerando que sediar a partida de encerramento deve ser uma extensão natural de seu papel na organização do torneio, especialmente porque ela receberá o maior número de jogos.

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Apesar da intensidade da disputa, a situação não chegou ao ponto de se cogitar a retirada da Espanha da organização, de acordo com o que noticiou o "Marca", já que esse cenário não parece estar sendo seriamente considerado nos meios ligados ao processo de candidatura. Mas as mensagens políticas e esportivas tornaram-se mais claras, diante da percepção dos espanhóis de que o Marrocos representa um concorrente real na disputa por sediar a final, e não apenas um parceiro na organização.

Sánchez entra no campo de batalha

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No âmbito político, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez entrou na polêmica, defendendo a candidatura conjunta e afirmando que a Espanha continuará sendo a detentora da maior parcela dos jogos da Copa do Mundo de 2030. Sánchez relembrou o momento da conquista do título mundial pela seleção espanhola no torneio realizado nos Estados Unidos, descrevendo a cena em que seu país recebeu a taça das mãos do presidente americano Donald Trump como tendo sido um "verdadeiro êxtase político".

Sánchez explicou que a ideia de sediar o torneio partiu essencialmente da Espanha e de Portugal, antes da adesão do Marrocos ao projeto, apontando que a Europa aguardava sediar o torneio e que a inclusão do Marrocos veio no sentido de fortalecer a cooperação entre os três países. Ele enfatizou que seu país sediará o maior número de jogos, numa tentativa de tranquilizar os torcedores espanhóis em meio ao aumento das preocupações sobre a possibilidade de transferir a final para o território marroquino.

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O primeiro-ministro não escondeu sua ambição de que a seleção espanhola seja campeã em casa em 2030, evocando as vitórias anteriores de seu país, antes de encerrar sua fala dizendo: "Vencemos na África do Sul, vencemos em Nova York, e agora chegou a nossa vez de vencer na Espanha em 2030, não é mesmo?". Entre as mensagens do Real Madrid, as movimentações da Federação Espanhola e as declarações de Sánchez, parece que Madri já começou sua batalha pela final, mas a palavra final continuará nas mãos da Fifa.