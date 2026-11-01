O Villarreal, que recebe o Paris Saint-Germain na próxima terça-feira no estádio La Cerámica, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, vai tentar encerrar a série de uma década sem derrotas da equipe francesa na Espanha.
O jornal catalão "Mundo Deportivo" noticiou que a última derrota da equipe francesa na Espanha foi em novembro de 2015, quando caiu no estádio Santiago Bernabéu diante do Real Madrid por 1 a 0, na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa, com um gol marcado por Nacho Fernández.
E acrescentou que, desde então, o retrospecto do time parisiense comandado por Luis Enrique foi de quatro vitórias e um empate, todos na Liga dos Campeões da Europa.
Durante esse período, o Barcelona foi a principal vítima do Paris, tendo perdido três vezes, sendo a primeira pelo placar de 4 a 1 nas oitavas de final da temporada 2020-2021, e pelo mesmo resultado a equipe francesa venceu nas quartas de final da temporada 2023-2024, enquanto a última vitória veio pelo placar de 2 a 1 na fase de liga da temporada passada.
A quarta vitória foi sobre a Real Sociedad por 2 a 1, nas oitavas de final da temporada 2023-2024, enquanto o único empate foi sem gols diante do Athletic Bilbao na temporada passada, na primeira fase.
Nas 11 visitas anteriores da equipe francesa, o retrospecto do Paris foi de 6 derrotas, 4 vitórias e um empate. A primeira partida deles na Espanha foi em 1993, na antiga Copa da UEFA, e naquela ocasião perdeu diante do Real Madrid por 3 a 1.
Vale lembrar que o Paris Saint-Germain é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa nas duas últimas temporadas.