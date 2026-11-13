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Reportagens da imprensa revelaram os bastidores da cerimônia que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, pretende realizar para se aposentar definitivamente do futebol no próximo período.

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Cristiano Ronaldo completará 42 anos em fevereiro próximo, em meio a relatos que confirmam que a atual temporada será a última de sua carreira no futebol, especialmente caso realize seu sonho e alcance o gol de número 1000.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel revelou alguns bastidores relacionados à festa de aposentadoria de Cristiano Ronaldo, afirmando que ele pensa em realizar uma partida amistosa entre o Al-Nassr e a seleção de Portugal na capital saudita, Riad.

Al-Muraisel esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal no site "X", que o craque português deseja convidar diversos jogadores e treinadores de destaque para essa partida, encabeçados por seu rival argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, dos Estados Unidos.

E ao mesmo tempo em que Messi poderá comparecer a essa partida, o Real Madrid não será uma das partes envolvidas, apesar de ser o clube no qual Cristiano Ronaldo passou 9 anos, tornou-se seu maior artilheiro histórico e escreveu a maior parte de sua história com ele.

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No entanto, o "Foguete da Madeira" se recusa a que Jorge Jesus, treinador da seleção de Portugal, seja uma das partes presentes nessa partida, por causa de sua recente crise com ele, o que torna a realização do evento ameaçada caso o atual técnico não deixe o cargo no período que se aproxima.

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Outra ideia que foi apresentada a Cristiano Ronaldo consiste em realizar uma partida de homenagem nos continentes europeu, sul-americano, norte-americano, africano e asiático, sob o argumento de que ele é o único jogador que conta com uma popularidade superior à de todas as seleções do mundo.

E os convites para os companheiros de Cristiano Ronaldo, seus treinadores e criadores de conteúdo serão divididos entre essas partidas, mas essa ideia ainda está em estudo, e o "Don" parece entusiasmado com ela, sobretudo por ser realizada nos melhores estádios do mundo.

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Vale lembrar que Cristiano Ronaldo já havia anunciado sua aposentadoria do futebol em nível internacional, na semana passada, após 23 anos que passou com a seleção de Portugal, durante os quais conquistou uma série de grandes feitos tanto no âmbito individual quanto coletivo.

Cristiano Ronaldo encerrou sua jornada internacional depois de disputar 234 partidas, nas quais marcou 146 gols, e foi coroado com três títulos com a seleção de seu país, destacando-se o campeonato da Eurocopa "Euro 2016", além de dois títulos da Liga das Nações da Europa, nos anos de 2019 e 2025.

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Esses títulos foram os primeiros conquistados pela seleção de Portugal ao longo de sua extensa história, já que ela nunca havia vencido qualquer torneio oficial do qual participou antes da era de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo pôs fim à sua trajetória com a camisa da seleção de seu país após uma crise que ocupou os meios esportivos durante o último período de paralisação para datas internacionais, e que levantou questionamentos sobre sua relação com seu treinador Jorge Jesus.

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A tensão dominou a seleção de Portugal, depois que Cristiano Ronaldo deixou a concentração da equipe na Dinamarca sem autorização.

Cristiano Ronaldo já havia cumprido a suspensão de 30 dias, além de ter pago uma multa financeira no valor de 255 euros, após deixar a concentração da seleção.

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O craque português já havia demonstrado disposição para aceitar qualquer punição decorrente de sua conduta, o que de fato aconteceu, mas a crise não parou no âmbito disciplinar, já que a relação entre ele e Jesus não conseguiu superar o desentendimento que surgiu entre ambos.

Cristiano Ronaldo se sentiu traído por causa das declarações explicativas que o treinador português fez, considerando que elas não respeitaram o acordo expresso ao qual as duas partes chegaram durante uma reunião anterior, o que o levou a esclarecer sua posição em uma mensagem marcada por um tom duro.

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O estado de tensão entre as duas partes continuou, em meio a dúvidas sobre a presença de Cristiano Ronaldo na próxima convocação de Portugal, que se prepara para enfrentar a Dinamarca no dia 14 de novembro e o País de Gales no dia 17 do mesmo mês, pelas duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Apesar da presença do nome de Cristiano Ronaldo na lista preliminar da seleção para as duas partidas, a decisão de aposentadoria pôs um fim definitivo às especulações sobre seu retorno, fazendo com que o dono da camisa número 7 fique ausente da seleção de seu país pelo que resta de sua carreira no futebol.

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A Federação Portuguesa de Futebol, representada por seu presidente Pedro Proença, havia tentado intervir para conter a crise e trazer Cristiano Ronaldo de volta às fileiras da seleção, mas os esforços de mediação não conseguiram fazer as coisas voltarem ao normal.