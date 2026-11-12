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Em apenas uma semana, o estádio Santiago Bernabéu, fortaleza do gigante espanhol Real Madrid, viu-se no centro de duas batalhas paralelas, uma tão quente quanto a outra.

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De um lado, uma batalha jurídica e financeira travada pelo Real Madrid contra a Câmara Municipal de Madri, na qual exige uma indenização de 20 milhões de euros devido ao fracasso do projeto de estacionamento subterrâneo.

De outro, uma batalha esportiva e política não menos importante, com a chegada de uma delegação da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para avaliar a prontidão do estádio para receber jogos da Copa do Mundo de 2030, encabeçados pela partida final.

Reivindicação de 20 milhões de euros

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou, com base na plataforma de mídia "Vox Pópuli", que o Real Madrid iniciou oficialmente os procedimentos de reivindicação contra a Câmara Municipal de Madri, exigindo o pagamento de 20 milhões de euros, em razão do cancelamento do projeto de construção do estacionamento subterrâneo no entorno do estádio Santiago Bernabéu.

O clube pretende incluir essa proposta na pauta de sua assembleia anual de sócios, para informar seus associados sobre os detalhes da medida jurídica e suas razões, em um momento em que o clube considera que a cidade assume total responsabilidade pela paralisação do projeto.

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O projeto do estacionamento remonta a muitos anos, assim como o próprio projeto de reforma do estádio. Ele foi aprovado inicialmente, e o clube começou a tomar medidas práticas para executá-lo, antes de ser interrompido em meados de 2025 por decisão do Tribunal Superior de Justiça de Madri, após recurso apresentado pela associação de moradores prejudicados pelas obras de construção do Bernabéu.

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O Real Madrid argumenta que o projeto foi registrado na época com uma condição clara, segundo a qual, caso não fosse executado, "a Câmara Municipal de Madri estaria obrigada a indenizar o clube pelos prejuízos sofridos". Com base nisso, a empresa criada especificamente para esse projeto, a "Aparcamientos del Santiago Bernabéu", liderada pelo diretor-geral do clube, José Ángel Sánchez, reivindica o valor mencionado, como estimativa das despesas que o clube teve nas etapas de planejamento, estudos e trabalhos preparatórios.

Essa medida é vista como uma nova escalada na relação entre o clube e as autoridades locais, após anos de tensão ligada às obras de reforma, ao barulho, à aglomeração e ao impacto dos grandes eventos sobre os moradores do bairro.

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A FIFA no Bernabéu

Ao mesmo tempo, o estádio do clube merengue recebeu uma delegação da Federação Internacional de Futebol, no âmbito de uma visita de inspeção em preparação para a Copa do Mundo de 2030, que será realizada na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

De acordo com o que afirmou o jornalista Antón Meana na rádio "Cadena SER", foram realizadas reuniões com as principais partes interessadas, que se estenderam por toda a tarde, com a presença de representantes do governo espanhol, da Câmara Municipal de Madri e do Real Madrid.

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A FIFA esclareceu que essas visitas representam "uma etapa importante no processo de seleção da cidade-sede e permitirão à FIFA avaliar os planos de preparação e operação do torneio, bem como a infraestrutura proposta para cada estádio candidato".

A delegação se reúne à tarde com Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, que preferiu não viajar a Praga para assistir à partida entre Espanha e República Tcheca pela Liga das Nações da Europa, a fim de comparecer à reunião com a FIFA.

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Perguntas técnicas, não de ostentação

A rádio espanhola confirmou que as perguntas da FIFA foram claras e que todas as respostas foram apresentadas de imediato. Ainda assim, os representantes do governo espanhol insistiram que as reformas de que o Bernabéu possa precisar são completamente diferentes caso ele venha a receber um jogo da fase de grupos, em comparação com a hipótese de receber a partida final.

Ela destacou que a delegação demonstrou grande admiração pelo estádio, mas que o cerne da questão está em saber se será possível atender a todos os requisitos da FIFA, que são muitos, e se os responsáveis pelo projeto estão dispostos a evitar realizar mudanças substanciais em seu plano proposto.