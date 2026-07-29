Um novo jogador marroquino está próximo de se transferir para o Campeonato Alemão na próxima temporada, depois de o clube Raja ter recusado contratá-lo anteriormente.

O site francês "Foot Mercato" afirmou que o clube alemão Augsburg deseja contratar Toufik Bentayeb, atacante do Union Touarga do Marrocos, durante a atual janela de transferências de verão.

O site esclareceu que o clube alemão trabalha atualmente para negociar com seu par marroquino, a fim de contratar Bentayeb de forma oficial, especialmente após as atuações de destaque que apresentou na última temporada.

O jogador de 24 anos atuou na última temporada pelo clube Troyes por empréstimo, conquistando o título de artilheiro da segunda divisão francesa com 18 gols.

Antes de se transferir para a França, o nome de Bentayeb esteve ligado ao clube Raja na última janela de transferências de verão, mas o clube marroquino recusou a ideia de contratá-lo.

Apesar de sua baixa estatura (180 cm), o atacante marroquino apresentou atuações de destaque em todas as suas passagens, entre elas o clube Rodez, pelo qual também atuou por empréstimo na temporada retrasada, marcando 10 gols em 29 partidas pela segunda divisão francesa.

Vale lembrar que o Campeonato Alemão foi palco da presença de diversos talentos marroquinos de peso, o último deles Ismael Saibari, contratado pelo gigante bávaro Bayern de Munique durante a atual janela de transferências de verão.