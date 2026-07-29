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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Raja recusou: talento marroquino segue os passos de Sïbari na Bundesliga

Mercado da bola
I. Saibari
T. Bentayeb
Augsburg
Union Touarga
Marrocos
Bayern de Munique
Raja Casablanca
Marrocos
Alemanha

Ele terá sucesso na Bundesliga?

Um novo jogador marroquino está próximo de se transferir para o Campeonato Alemão na próxima temporada, depois de o clube Raja ter recusado contratá-lo anteriormente.

O site francês "Foot Mercato" afirmou que o clube alemão Augsburg deseja contratar Toufik Bentayeb, atacante do Union Touarga do Marrocos, durante a atual janela de transferências de verão.

O site esclareceu que o clube alemão trabalha atualmente para negociar com seu par marroquino, a fim de contratar Bentayeb de forma oficial, especialmente após as atuações de destaque que apresentou na última temporada.

O jogador de 24 anos atuou na última temporada pelo clube Troyes por empréstimo, conquistando o título de artilheiro da segunda divisão francesa com 18 gols.

Antes de se transferir para a França, o nome de Bentayeb esteve ligado ao clube Raja na última janela de transferências de verão, mas o clube marroquino recusou a ideia de contratá-lo.

Apesar de sua baixa estatura (180 cm), o atacante marroquino apresentou atuações de destaque em todas as suas passagens, entre elas o clube Rodez, pelo qual também atuou por empréstimo na temporada retrasada, marcando 10 gols em 29 partidas pela segunda divisão francesa.

Vale lembrar que o Campeonato Alemão foi palco da presença de diversos talentos marroquinos de peso, o último deles Ismael Saibari, contratado pelo gigante bávaro Bayern de Munique durante a atual janela de transferências de verão.

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