O Raja encontra o que procurava na Europa

O Raja está perto de fechar a contratação do zagueiro Marian Huja, jogador do Cluj da Romênia, depois de as negociações entre as duas partes terem chegado a estágios avançados, à espera da conclusão dos trâmites finais para efetivar a transferência do jogador para o time verde durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o que noticiou o site «Hespress» marroquino, a diretoria do Raja chegou a um acordo preliminar com o Cluj sobre o valor financeiro da transferência, que deve girar em torno de 350 mil euros.

Huja passou a estar aberto a deixar o clube romeno, diante da tensão em sua relação com o técnico e de seu desejo de viver uma nova experiência e mudar de ares na próxima temporada.

A investida do Raja para contratar Huja se enquadra no esforço da diretoria do clube em reforçar a posição de zagueiro central, especialmente após a saída de Abdellah Khafifi ao fim de seu contrato, além da possível saída de Badr Banoun.

Huja tem 27 anos, possui as nacionalidades portuguesa e romena e atua como zagueiro central. Além disso, ele é canhoto, uma característica que lhe oferece soluções adicionais na construção de jogadas e na saída de bola a partir da linha defensiva.

O zagueiro foi formado na academia do Belenenses de Portugal, antes de passar por várias experiências profissionais na Dinamarca, na Romênia e na Polônia, acumulando experiência de diferentes escolas de futebol europeias, até chegar à sua atual passagem pelo Cluj.

A escolha de Huja é creditada ao diretor esportivo português Matias Rogério, que depositou sua confiança em seu compatriota para reforçar a defesa do Raja, dentro da estratégia do clube de montar um elenco mais equilibrado antes do início da próxima temporada.

Huja está próximo de chegar ao Marrocos para concluir os trâmites relacionados à sua transferência, depois de as negociações entre o Raja e o Cluj terem ficado praticamente encerradas, restando o anúncio oficial da contratação após a conclusão dos aspectos administrativos e médicos.

A possível contratação de Huja acontece após o Raja desistir de contratar Nabil Aliaoui, em razão de ele não ter passado nos exames médicos, tornando o zagueiro luso-romeno uma das principais opções para reforçar a linha defensiva do time verde.