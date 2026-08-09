O clube jordaniano Al-Wehdat entrou em negociações sérias com a dupla do Raja Casablanca, o nigeriano Matthias Oyewusi e Mohamed Sharara, durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo o site marroquino "Le 360", a diretoria do Raja não se opõe a abrir a porta de saída aos jogadores, sobretudo diante de seu desejo de reorganizar a estrutura do elenco e abrir mais espaço para os elementos que entram nos planos do técnico tunisiano Nasreddine Nabi. No entanto, a saída deles permanece condicionada à chegada de propostas financeiras adequadas.

Os dirigentes do clube verde exigem que as ofertas apresentadas pelo Al-Wehdat ou por qualquer outro time estejam de acordo com o valor financeiro que o Raja pagou para contratar os jogadores na última janela de transferências de verão, a fim de evitar registrar um prejuízo financeiro com a saída deles.

O Raja havia contratado Matthias Oyewusi e Mohamed Sharara no âmbito de suas movimentações para reforçar o elenco, mas a dupla não conseguiu se impor da forma esperada na equipe titular, o que fez com que a diretoria do clube ficasse aberta a estudar a possibilidade de abrir mão de seus serviços caso cheguem ofertas que atendam às suas condições financeiras.

Essas movimentações acontecem num momento em que o Raja segue reconstruindo a composição de seu elenco em preparação para a próxima temporada, depois de anunciar oficialmente a contratação de Younes Dahmani, vindo do Ittihad Touarga, com um contrato que se estende até o verão de 2030.

Espera-se que os próximos dias testemunhem novos desdobramentos no caso de Oyewusi e Sharara, especialmente se o interesse do Al-Wehdat jordaniano avançar para a etapa de apresentação de propostas oficiais, já que, nesse caso, caberá à diretoria do Raja avaliar as propostas financeiras e tomar a decisão adequada sobre o futuro dos jogadores.