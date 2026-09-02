O Al Ahly do Egito deu continuidade à série de renovações de contratos das estrelas do time, durante o período atual, para impor mais estabilidade dentro do grupo.

O gigante vermelho anunciou, em comunicado oficial, na noite de quarta-feira, a renovação do contrato de seu jogador Karim El Debes, até o ano de 2030.

O comunicado do Al Ahly esclareceu: "Karim El Debes estendeu seu contrato com o clube até o ano de 2030, e Essam Sarag El Din, presidente do setor de contratações, concluiu todos os procedimentos administrativos e financeiros em total coordenação com Wael Gomaa, diretor de futebol".

Karim El Debes se tornou o quinto jogador a ter seu contrato renovado pelo Al Ahly durante o período atual, depois de Imam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Shobier e Omar Mawad.

O Al Ahly vinculou o quarteto Imam Ashour, Marwan Attia, Omar Mawad e Karim El Debes a um contrato de longo prazo até 2030, enquanto Shobier renovou seu contrato até 2029.

O Al Ahly, com seu técnico marroquino Hossam Aouar, iniciou de forma brilhante sua trajetória no Campeonato Egípcio, após vencer as duas primeiras rodadas, diante de El Sharkia e Enppi e Zed.

O Al Ahly se prepara para enfrentar o Smouha, amanhã, quinta-feira, na terceira rodada do Campeonato Egípcio.

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