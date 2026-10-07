O que Xabi Alonso está tentando construir no Chelsea?

Xabi Alonso teve um início misto no Chelsea desde sua chegada neste verão europeu. Às vésperas da primeira pausa internacional da temporada, há uma pequena amostra de cinco jogos na Premier League: duas vitórias, um empate e duas derrotas. Ainda assim, um padrão começa a surgir.

O Chelsea já parece reconhecidamente diferente, mas sua defesa, meio-campo e ataque estão evoluindo em ritmos muito distintos. Há muita coisa positiva. O Chelsea marcou gols, criou chances e sufocou adversários com seu talento ofensivo, além de já mostrar sinais do futebol fluido e posicional que fez de Alonso uma contratação tão atraente. Mas também há uma realidade incômoda que está ficando cada vez mais difícil de ignorar.

O Chelsea sofreu 12 gols, o maior número da liga, embora tenha disputado um jogo a mais do que a maioria das equipes, e ainda busca seu primeiro jogo sem sofrer gols. A derrota por 3 a 0 para o Brentford expôs problemas que Alonso precisa corrigir antes de o Chelsea receber o Bournemouth em 10 de outubro.

A defesa: o problema vai além da linha de três

O Chelsea contratou Maxence Lacroix e Emiliano Martínez para acrescentar qualidade ao sistema defensivo, mas os gols sofridos apontam mais para uma questão tática mais ampla do que para um problema de pessoal. A identidade de Alonso é construída em torno do sistema com três zagueiros que ele usou para conquistar a Bundesliga de forma invicta com o Bayer Leverkusen, por isso não surpreende que ele tenha tentado implementá-lo aqui. Ainda assim, ele também alternou entre uma linha de três e uma linha de quatro dependendo do adversário e do momento do jogo.

Próximas partidas CHE Premier League 10:00 BOU

O Chelsea é o 11º em posse de bola, com 47,5% ao longo dos cinco jogos. Isso surpreenderia muita gente, considerando que Alonso foi celebrado como um técnico baseado na posse de bola quando chegou. Sem a bola, os adversários tiveram tempo e espaço para empurrar o Chelsea para trás por longos períodos e explorar espaços em uma estrutura defensiva que está longe de ser impenetrável.

Os times da Premier League têm qualidade técnica para punir até as melhores equipes, e a coordenação do Chelsea sem a bola permitiu entradas demais na área. Alonso gosta que seu trio de ataque permaneça mais por dentro e pronto para contra-atacar quando o Chelsea não tem a posse, muitas vezes formando um 5-2-3 em vez de um 5-4-1 mais alinhado. É uma estrutura de alto risco que tem permitido aos adversários criar superioridade pelos lados contra os alas e os zagueiros abertos do Chelsea.

O meio-campo: falta de opções de qualidade

Vender Enzo Fernández e Andrey Santos neste verão europeu por até £175 milhões foi um grande negócio para o balanço financeiro. Mas o Chelsea não conseguiu contratar um substituto antes do fechamento da janela, e relatos indicam que uma investida por Lamine Camara, do Monaco, fracassou, o que transformou um setor que era ponto forte em uma fraqueza.

As lesões pioraram a situação. Moisés Caicedo jogou apenas 14 minutos em toda a temporada por causa de um problema na panturrilha, então Alonso tem recorrido a Jordan Henderson, Valentín Barco e Roméo Lavia, com mudanças ocasionais dos laterais de origem Reece James e Malo Gusto. O problema não é apenas a falta de opções, mas a falta de controle. Alonso precisa de meio-campistas que consigam fazer a bola progredir, resistir à pressão e proteger a defesa quando a posse é perdida.

Seu modelo de jogo é construído sobre o controle da posse e do espaço, então estar limitado tão cedo em sua passagem deve ser frustrante, e é compreensível que a coesão que ele exige do setor central ainda não esteja lá. A temporada é longa, porém. Caicedo está perto de voltar e o Chelsea deve olhar para opções no meio-campo em janeiro, então o cenário pode ser bem diferente até o fim da campanha.

O ataque: o trio JP Morgan tem sido um prazer de assistir

O Chelsea contratou Morgan Rogers, do Aston Villa, neste verão europeu para complementar Cole Palmer e João Pedro, e ele começou muito bem, com 3 gols e 1 assistência em cinco jogos.

O trio tem sido o maior ponto positivo, participando de oito dos 10 gols do Chelsea na liga e de seis das suas nove assistências. Rogers é quem arranca e conduz a bola, abrindo o campo; João Pedro é o ponto de referência; e Palmer faz a ligação entre meio-campo e ataque a partir do meio-espaço pela direita. Os perfis complementares produziram um ataque solto e fluido, com cada jogador se movimentando e combinando com naturalidade, em algo que lembra poesia em movimento. Com Palmer e João Pedro sendo avaliados antes do duelo com o Bournemouth, as esperanças do Chelsea por títulos dependem fortemente de esse trio ofensivo seguir saudável.

Conclusão

Para Alonso, a pausa internacional oferece algo de que todo novo treinador precisa: tempo. Tempo para corrigir a estrutura defensiva e a rest defence da equipe, tempo para construir parcerias no meio-campo e, talvez o mais importante, tempo para ensinar ao Chelsea que controlar um jogo pode ser tão valioso quanto dominá-lo.

Há talento ofensivo suficiente em Stamford Bridge para acreditar que os gols não serão o maior problema. A questão maior é o que acontece quando o Chelsea não tem a bola. Depois de cinco jogos, o veredito certo sobre Alonso não é nem otimismo nem pessimismo, mas curiosidade. O ataque sugere que há algo que vale a pena construir, o meio-campo sugere que as fundações ainda estão sendo lançadas, e a defesa sugere que ainda há muito trabalho a ser feito.

O Chelsea tem uma identidade. Agora, Alonso precisa dar equilíbrio ao time.



