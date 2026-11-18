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A ambição de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr já não está ligada apenas a continuar marcando gols e quebrando recordes, ou a somar mais títulos nacionais à carreira. Há uma conquista maior que segue presente nos planos da torcida do clube, que espera ver o time no topo do continente asiático.

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Embora o astro português tenha um currículo repleto de títulos europeus e internacionais, a experiência na Arábia Saudita o coloca diante de um teste diferente, cuja importância vai além das conquistas individuais. O jornalista saudita Sami Al-Hariri, conhecido por ser torcedor do Al-Hilal, voltou a jogar luz sobre esse desafio ao enviar uma mensagem ao capitão do Al-Nassr por meio de sua conta na plataforma "X", na qual colocou o jogador e o clube diante de uma pergunta sobre a capacidade de ambos de realizar o sonho asiático.

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Em sua publicação, Al-Hariri escolheu uma abordagem com certa dose de provocação esportiva, apoiando-se na maior conquista da carreira de Ronaldo pela seleção, quando ajudou Portugal a conquistar a Eurocopa de 2016, para questionar por que ele não consegue repetir o feito continental com a camisa do Al-Nassr: "Já que Cristiano ganhou a Euro para Portugal, por que não faz esse favor e ganha a Ásia para o Al-Nassr?". A mensagem do jornalista saudita não se limitou à comparação entre a conquista de Ronaldo com a seleção de seu país e as ambições do Al-Nassr. Ela se estendeu à torcida do time, que há anos espera para comemorar um grande título continental, enquanto assiste às festas das torcidas de Al-Hilal, Al-Ittihad e Al-Ahli por seus títulos.

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"Até quando o querido torcedor do Al-Nassr vai ter paciência? Ele tem o direito de se alegrar, assim como se alegraram os torcedores do Al-Hilal, do Al-Ittihad e do Al-Ahli. Até quando vai ter paciência? O que te impede, Don?", escreveu Al-Hariri, colocando o astro português diante da responsabilidade de liderar o projeto do clube rumo à conquista que a torcida tanto espera.

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Apesar de ter história na Ásia, o Al-Nassr nunca conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, em nenhuma de suas denominações. O clube chegou perto em ocasiões anteriores, sem conseguir subir ao pódio, o que faz dessa conquista um dos principais objetivos que ainda faltam em seu currículo.

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As principais tentativas históricas do Al-Nassr remontam a 1995, quando chegou à final do Campeonato Asiático de Clubes, antecessor da Liga dos Campeões da Ásia em seu formato moderno, mas perdeu para o sul-coreano Ilhwa Chunma por 1 a 0 (gol de ouro) na prorrogação, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade. O time também alcançou as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia nas edições de 2020 e 2021, mas parou nas duas ocasiões: na primeira, diante do iraniano Persepolis, nos pênaltis, e na segunda, diante do Al-Hilal. Assim, o primeiro título continental segue distante de sua galeria.

Isso não significa que o Al-Nassr nunca tenha conquistado um torneio asiático. O clube venceu a Recopa Asiática e a Supercopa Asiática em 1998, além de ter se tornado o primeiro representante do continente no Mundial de Clubes, em 2000, torneio que lhe rendeu o apelido histórico de "Al-Alami" (o Mundial).

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A importância desse desafio aumenta após o recente fracasso na Liga dos Campeões da Ásia 2, quando o Al-Nassr perdeu para o japonês Gamba Osaka por 1 a 0 na final disputada em Riade, em 16 de maio de 2026. Ronaldo e companhia deixaram escapar um título continental que parecia próximo do clube.

A derrota veio apesar da presença de nomes de destaque no elenco, entre eles Sadio Mané, João Félix e Ronaldo, o que reabriu o debate sobre a capacidade da equipe de transformar seu potencial técnico em títulos continentais.

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