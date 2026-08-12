Um dos capítulos mais complexos das histórias deste mercado de verão ganha novos contornos, com um dos principais atacantes do mundo se vendo preso entre um sonho pessoal que o acompanha desde a infância e a postura de um clube que se recusa a abrir mão de sua principal estrela, custe o que custar.
O jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou que o atacante argentino Julián Álvarez (26 anos) teve uma reunião com seu treinador Diego Simeone antes da sessão de treino desta quarta-feira, acompanhado de seus dois empresários, Fernando Hidalgo e Sergio Díaz, que estão em Madri para definir seu futuro.
Durante a reunião, Álvarez deixou clara sua vontade de realizar o sonho e se transferir para o Barcelona, desejo que ele já havia insinuado publicamente durante a Copa do Mundo. No entanto, o treinador argentino rejeitou seu pedido de forma categórica, alinhando-se à postura do clube e de sua diretoria comandada por Gil Marín.
O jornal destacou que, para a diretoria do Barcelona, o que aconteceu é apenas o começo de uma história que não deve se estender por muito tempo, já que o clube catalão entende que a bola está agora nos pés do próprio jogador. Álvarez havia alertado na segunda-feira sobre seu sentimento de frustração e incômodo, insinuando a possibilidade de adotar uma postura decisiva caso a situação permaneça como está.
Segundo o jornal, "a Aranha" tem agora apenas duas opções; ou vai até o fim, declarando publicamente ou emitindo um comunicado oficial pedindo a saída, ou aceita a realidade e abre mão de seu sonho de se juntar ao Barcelona, o que obrigaria o clube catalão a buscar outra alternativa.
De acordo com fontes de dentro do Atlético de Madrid, a conversa entre as partes foi amistosa, com Simeone afirmando que conta com o jogador na próxima temporada e que a decisão final cabe à diretoria.
Vale lembrar que Gil Marín havia prometido ao treinador, na reunião de fevereiro passado, permitir a saída do jogador caso chegasse uma proposta convincente. Apesar da oferta do Barcelona no valor de 100 milhões de euros, o presidente-executivo do Atlético não pretende sequer sentar-se para negociar com o Barcelona, devido à sua recusa categórica em transferi-lo para o clube catalão, o que aumenta ainda mais a irritação do atacante argentino.