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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

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O que significa a recusa de Simeone ao pedido de Álvarez? Barcelona diante de uma encruzilhada

Mercado da bola
J. Alvarez
Atlético de Madrid
D. Simeone
Barcelona
Argentina
Espanha

A estrela argentina entre o sonho do Barcelona e as mãos de seu compatriota

Um dos capítulos mais complexos das histórias deste mercado de verão ganha novos contornos, com um dos principais atacantes do mundo se vendo preso entre um sonho pessoal que o acompanha desde a infância e a postura de um clube que se recusa a abrir mão de sua principal estrela, custe o que custar.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou que o atacante argentino Julián Álvarez (26 anos) teve uma reunião com seu treinador Diego Simeone antes da sessão de treino desta quarta-feira, acompanhado de seus dois empresários, Fernando Hidalgo e Sergio Díaz, que estão em Madri para definir seu futuro.

Durante a reunião, Álvarez deixou clara sua vontade de realizar o sonho e se transferir para o Barcelona, desejo que ele já havia insinuado publicamente durante a Copa do Mundo. No entanto, o treinador argentino rejeitou seu pedido de forma categórica, alinhando-se à postura do clube e de sua diretoria comandada por Gil Marín.

O jornal destacou que, para a diretoria do Barcelona, o que aconteceu é apenas o começo de uma história que não deve se estender por muito tempo, já que o clube catalão entende que a bola está agora nos pés do próprio jogador. Álvarez havia alertado na segunda-feira sobre seu sentimento de frustração e incômodo, insinuando a possibilidade de adotar uma postura decisiva caso a situação permaneça como está.

Segundo o jornal, "a Aranha" tem agora apenas duas opções; ou vai até o fim, declarando publicamente ou emitindo um comunicado oficial pedindo a saída, ou aceita a realidade e abre mão de seu sonho de se juntar ao Barcelona, o que obrigaria o clube catalão a buscar outra alternativa.

Amistosos de clubes
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Olympique de Marseille
OM
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Atlético de Madrid
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Amistosos de clubes
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De acordo com fontes de dentro do Atlético de Madrid, a conversa entre as partes foi amistosa, com Simeone afirmando que conta com o jogador na próxima temporada e que a decisão final cabe à diretoria. 

Vale lembrar que Gil Marín havia prometido ao treinador, na reunião de fevereiro passado, permitir a saída do jogador caso chegasse uma proposta convincente. Apesar da oferta do Barcelona no valor de 100 milhões de euros, o presidente-executivo do Atlético não pretende sequer sentar-se para negociar com o Barcelona, devido à sua recusa categórica em transferi-lo para o clube catalão, o que aumenta ainda mais a irritação do atacante argentino.

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