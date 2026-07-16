“O que se pode fazer contra Messi?”... Klopp defende Tuchel após a derrota para a Argentina

Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, defendeu veementemente seu compatriota Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, após as críticas severas que este sofreu na sequência da eliminação nas semifinais da Copa do Mundo contra a Argentina, afirmando que as discussões em torno da partida são simplistas e injustas.

Klopp afirmou, em declarações divulgadas pela rede “intelregion”, que algumas pessoas encaram o trabalho de um técnico como se fosse uma escolha simples entre ataque e defesa, ressaltando que a realidade das partidas de eliminação direta é muito mais complexa do que isso.

Ele acrescentou: “As pessoas sempre falam depois da partida como se o trabalho técnico fosse algo fácil, como se bastasse escolher entre ataque ou defesa; a questão não é tão simples assim. O futebol é muito mais complexo do que isso”.

Klopp rejeitou a lógica das análises que reduzem a partida a uma única decisão tática, considerando que os treinadores enfrentam um duplo padrão, e observou: “Se Tuchel não tivesse tentado controlar a partida e a Argentina tivesse empatado, as mesmas pessoas perguntariam: por que ele não defendeu a vantagem? Em partidas de eliminação direta, não importa o que você faça, sempre haverá quem o critique.”

O técnico alemão foi além do aspecto tático para falar sobre a força da seleção argentina, destacando que ela possui uma mentalidade excepcional, e explicou: “A seleção argentina tem uma mentalidade especial; parece que algo grandioso os acompanha neste torneio, e foi isso que os ajudou a superar os momentos difíceis”.

Klopp encerrou sua fala dizendo: “Quando você tem Lionel Messi, o que pode fazer? Ele tem 39 anos e continua sendo o melhor jogador do mundo; você acha que conseguiu controlá-lo e que fez tudo da melhor maneira possível, mas então ele dá um passe decisivo que muda o rumo da partida... Às vezes, as partidas são decididas pela grandeza, e se você não entende isso, você realmente não entende de futebol”.