O que Fagner falou sobre Vitor Pereira, ex-Corinthians e atual Flamengo

Em entrevista, o lateral foi questionado sobre a passagem do técnico português no Parque São Jorge

Em meio a turbulência que Vítor Pereira enfrenta no Flamengo após derrota na semifinal do Mundial de Clubes, a forma como o treinador deixou o Corinthians, alegando problemas pessoais, veio à tona novamente após uma entrevista do lateral Fagner, ex-comandado do técnico português.

Questionado pelo programa Bola da Vez, da ESPN, que irá ao ar neste sábado (11), às 23h (de Brasília), o lateral do Corinthians comentou sobre a passagem do treinador no clube e, ainda, sobre o caráter de VP.

"Eu acho tudo (diferente). Sinceramente, tudo. É o dia a dia. As instruções. A maneira de lidar, olho no olho. Foi muito difícil. Não só comigo, acho que com todo mundo. Desde que eu cheguei ao Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. E no ano passado... A gente conseguiu ainda chegar em finais, poderia até ter ido melhor no Campeonato Brasileiro. Mas são coisas que as vezes fogem né, você tem que obedecer", disse Fagner.

Ainda na entrevista, Fagner aproveitou para usar de exemplo a forma como Vítor Pereira, que optou por não renovar seu contrato com o clube por motivos familiares, saiu do Corinthians para analisar o caráter do treinador português.

"Não é que faltava diálogo. São coisas que não condiziam com aquilo que ele pedia. Um exemplo: que ele fez mesmo na troca de um clube para outro. Isso aí já mostra um pouco do que você pode esperar daquela pessoa. Eu não posso te falar uma coisa aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra", afirmou.

Fagner ainda lembrou do episódio onde Vítor Pereira fez duras críticas ao time na entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-GO, por 2 a 0, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, dizendo que "as coisas poderiam ter desandado" com a atitude do treinador.

"Talvez. Mas assim... Esse foi um jogo que tinham 3 jogadores voltando de lesão. Eu, Maycon e Willian. No jogo contra o Atlético-MG a gente vira no ultimo minuto, Fábio Santos de pênalti. E aí a gente vai para o jogo contra o Atlético-GO, um jogo que a gente não conseguiu jogar, um time muito bom. Perdemos o primeiro jogo, que é... não é um bicho de sete cabeças. É um resultado difícil? É. Mas você tinha condições de reverter", comentou.

"E assim... a partir do momento que você vai para a entrevista e expõe que seu time esta saciado, acho que você quer dizer que seu time não tem apetite pela vitória. Não tem fome de vitória. Como assim? Minha vida se resume a vencer. Saio de casa todo dia para treinar, para tentar evoluir, porque quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição, assim como a de todos os meus companheiros lá. A gente se cobra. A gente se olha e fala 'vamos, vamos, vamos'. Então, a partir do momento que você expõe, 'ah, porque os atletas que voltaram de lesão...'. Ué, mas calma aí. No jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também que jogaram. Ganhou. Por que você não falou a mesma coisa? Então eu acho que essa linha de 'ganhou está tudo bom, perdeu eu vou expor um ou dois'... acho que tem que ter um consenso. Ou eu vou expor mesmo, na vitória ou na derrota, ou não. Lá dentro eu resolvo meus problemas e aqui fora eu falo o politicamente correto", finalizou Fagner, em entrevista à ESPN.