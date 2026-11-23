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Paralelamente às equipes de futebol masculino e feminino e às quatro seções esportivas profissionais (basquete, handebol, futsal e hóquei sobre patins), o Barcelona segue mantendo uma série de equipes esportivas não profissionais, que contribuem para torná-lo um clube único no mundo.

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Segundo o jornal Sport, a lista dessas modalidades inclui atletismo, hóquei na grama, vôlei masculino, rúgbi, patinação artística no gelo e hóquei no gelo, além das equipes de basquete em cadeira de rodas, em parceria com o Unes Barcelona, e de vôlei feminino, em parceria com o CVB Barcelona, por meio de acordos de colaboração.

Por outro lado, o clube encerrou sua trajetória em outras modalidades, como beisebol, ciclismo, futebol americano, que praticava por meio de um acordo com o Dragons, futebol de areia, basquete feminino, judô, ginástica e patinação artística sobre rodas, além do tênis e da natação, ausentes do clube há quase um século.

As obras do novo Camp Nou e o projeto Espai Barça afetaram diretamente a seção de hóquei no gelo, que ficou sem pista depois que o Museu do Barcelona foi transferido para a instalação que abrigava a antiga pista de gelo, em 7 de junho de 2023.

Depois de conquistar o campeonato 7 vezes e a Copa do Rei 6 vezes, a equipe deixou de ter uma pista para disputar suas partidas nas últimas três temporadas.

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Na temporada 2023-2024, o Barcelona mandou seus jogos em outras pistas e foi eliminado na semifinal pelo Majadahonda, por três vitórias a uma. Em seguida, decidiu suspender suas atividades na temporada seguinte, antes de voltar na última temporada disputando todas as partidas fora de casa, terminando a competição em quinto lugar.

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Com o retorno da equipe para a temporada 2025-2026, Joan Laporta havia prometido à seção esportiva uma nova pista de gelo.

Algumas notícias apontavam que a pista seria construída na zona norte da cidade, depois da estação de metrô Zona Universitària, pertencente à Universidade de Barcelona.

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A situação era muito melhor do que um ano antes, quando a decisão de não disputar a temporada 2024-2025 levantou temores de que a equipe pudesse ser extinta definitivamente, o que faria o clube perder uma seção esportiva dedicada a uma modalidade pouco popular na Espanha, mas que desperta grande paixão e entusiasmo em muitos países.

Ainda assim, Laporta e a diretoria trabalharam para transformar essas promessas em realidade. Com o museu instalado na antiga pista de gelo, antes de um possível retorno ao Camp Nou após a conclusão das obras, tudo indica que essa instalação será demolida um dia, assim como o atual Palau Blaugrana, caso a construção das duas novas instalações seja concluída.

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No último dia 6 de maio, foi inaugurada oficialmente a nova pista de gelo provisória do Barcelona, em sua localização definitiva, na área das instalações esportivas da Universidade de Barcelona, entre a Avenida Diagonal e a estação de metrô Ernest Lluch, na cidade de L'Hospitalet de Llobregat.

A cerimônia de inauguração foi conduzida por Rafa Yuste, que na época ocupava o cargo de presidente do clube, a cerca de 20 minutos a pé do Spotify Camp Nou.

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Finalmente, no último dia 19 de setembro, o Barcelona voltou a jogar em sua própria pista, ao receber o Txuri Urdin, de San Sebastián, em clima de festa que terminou com vitória por 4 a 0, graças a dois gols do sueco Zeke Back.

O escandinavo Back é uma das 3 principais contratações da equipe para a atual temporada, ao lado do americano Jarrett Walker e do eslovaco Lubomir Sandor, que dividiu com eles os outros dois gols da partida.

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Após 7 jogos, a equipe catalã, comandada pelo técnico Arturo Guerra, ocupa a segunda posição, com 16 pontos, dois a menos que o Jaca, que vive um momento excepcional e venceu todas as suas seis partidas.

O Jaca conta com um goleiro diferenciado, o finlandês Juho Järvinen, que sofreu apenas 8 gols em 6 partidas, sendo um deles em um jogo no qual o adversário atuava sem goleiro, depois de colocar um jogador a mais no ataque.

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O grande entusiasmo provocado pelo retorno da equipe de hóquei no gelo do Barcelona aos jogos em sua própria pista fez com que muitos torcedores ficassem do lado de fora da instalação, devido à capacidade limitada das arquibancadas.

Por esse motivo, desde então, passou a ser necessário reservar um lugar pelo site do clube, mediante o pagamento apenas de uma taxa administrativa.