A Copa do Mundo de Frenkie de Jong desmoronou sob o peso das críticas antes mesmo do apito final; o astro do Barcelona defendeu seu estilo com veemência antes do início do torneio, mas acabou se tornando alvo direto das críticas dos analistas holandeses, após a derrota dos “Moinhos” para o Marrocos nas eliminatórias.

O jogador que havia dito há poucos dias: “Muitos assistem ao futebol, mas não o entendem”, viu-se de repente no centro das críticas daqueles que eram seus companheiros na seleção.

Rafael van der Vaart, ex-jogador do Real Madrid e do Ajax, explodiu contra De Jong ao vivo na NOS, dizendo: “Franki de Jong fez a pior partida que eu já vi ele jogar”.

E o ataque não se limitou ao desempenho individual, mas se estendeu ao plano tático de Ronald Koeman, que Van der Vaart descreveu como decepcionante: “Foi realmente decepcionante, mas isso também se deve ao plano.

Considero que a força do Marrocos está no meio-campo, e mesmo assim decidimos jogar contra eles apenas com meio-campistas”, acrescentou com raiva. “Nos classificamos bem na fase de grupos, as coisas estavam começando a melhorar. O que passou pela cabeça de vocês de repente para mudar completamente o estilo de jogo contra o Marrocos? Não entendo isso de jeito nenhum.”

Jan Molder, ex-atacante da Holanda e do Ajax, descreveu o desempenho de De Jong como excessivamente cauteloso e disse à NOS: “Não vi nada além de passes laterais vindo dele; eu o subestimei.” Já Ibrahim Afellay, ex-jogador do Barcelona, insinuou, sem citar nomes diretamente, que “um jogo como esse se decide no meio-campo, e foi o Marrocos que decidiu”.

Essas críticas contundentes surgiram menos de duas semanas após as declarações do próprio De Jong, após a vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, em 21 de junho, quando ele respondeu aos que duvidavam de sua influência: “Tenho a sensação de que muitos não entendem nada de futebol. Eles assistem, mas não entendem, por assim dizer, e isso não é ruim, pois dá a todos a oportunidade de falar sobre o assunto, mas é a verdade”.

Por outro lado, os números apresentaram uma narrativa diferente antes da partida contra o Marrocos, quando o jornal “Volkstrand” publicou as estatísticas do “Stats Perform” após as três primeiras partidas da Holanda contra o Japão, a Suécia e a Tunísia, destacando o caráter ofensivo de De Jong, ele deu 38 passes para a frente, número superado apenas pelo português Vitinha e pelo senegalês Idrissa Gueye, além de ter registrado 40 avanços com a bola, sendo superado apenas pelo espanhol Rodri e por Vitinha.

A “Football International” acrescentou que a Holanda marca mais da metade de um gol por partida quando De Jong está em campo, em comparação com quando ele está ausente.