A punição aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol ao capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, anunciada nesta segunda-feira, domina a atenção dos veículos de imprensa de todo o mundo.

A Federação Portuguesa puniu Ronaldo com uma suspensão de 30 dias e uma multa de 255 euros, por ter abandonado a concentração da seleção nacional na Dinamarca durante a última data Fifa, mas essa punição está datada retroativamente a 30 de setembro.

Isso significa que o período de suspensão do Don terminará antes da próxima partida de Portugal contra a Dinamarca, em 14 de novembro, de modo que o treinador Jorge Jesus estará livre para escalá-lo.

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", Ronaldo levará cerca de 38 segundos para recuperar sua "irrisória" multa de 215 libras esterlinas a partir de seu salário diário de 488 mil libras esterlinas no clube saudita Al-Nassr.

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Ronaldo ficou extremamente irritado após ser deixado de fora da escalação, apesar de ter feito o aquecimento, antes da vitória de Portugal sobre a Noruega pela Liga das Nações da Uefa em 27 de setembro — a primeira vez em que ficou no banco sem entrar em campo ao longo de sua carreira internacional, que se estendeu por 18 anos.

Isso o levou a faltar a três sessões de treino e a abandonar a concentração da seleção portuguesa em suas duas últimas partidas durante a data Fifa, retornando à Espanha em um jato particular e, em seguida, reintegrando-se aos treinos do Al-Nassr, na Arábia Saudita.



