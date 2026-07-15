O que aconteceu quando a Argentina enfrentou a Espanha na Copa do Mundo?

A seleção argentina chega à final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha, no próximo domingo, com um histórico favorável no único confronto entre as duas equipes na história da Copa do Mundo.
Esse confronto ocorreu em 13 de julho de 1966, no estádio Villa Park, na cidade de Birmingham, na Inglaterra, no âmbito das disputas do Grupo B.
Após um primeiro tempo que terminou empatado em 0 a 0, o atacante Luis Artím abriu o placar para a Argentina aos 65 minutos, mas José Martínez “Perry” empatou para a Espanha apenas dois minutos depois. No entanto, Artím voltou a marcar seu segundo gol aos 79 minutos, levando a seleção de seu país a uma vitória valiosa.
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Essa vitória foi decisiva para a classificação da Argentina para as quartas de final, já que a seleção terminou a fase de grupos em segundo lugar, atrás da Alemanha Ocidental, enquanto a Espanha foi eliminada já na primeira fase.
Mas a trajetória dos dançarinos do tango não durou muito na Copa do Mundo de 1966, já que perderam para a Inglaterra (1 a 0) nas quartas de final, antes que os anfitriões continuassem seu caminho rumo ao título.
Após 60 anos, o confronto entre a Argentina e a Espanha se renova na final da Copa do Mundo, depois que a seleção latino-americana derrotou a Inglaterra (2 a 1) na noite de quarta-feira, nas semifinais, enquanto a Espanha superou a França (2 a 0).