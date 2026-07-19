O que aconteceu no primeiro tempo nunca havia sido visto antes em uma final da Copa do Mundo

O primeiro tempo da final da Copa do Mundo de 2026 decepcionou as expectativas da torcida em busca de emoção, após terminar em empate sem gols entre as seleções da Espanha e da Argentina, na partida disputada na noite deste domingo no estádio de Nova York/Nova Jersey, em meio a números históricos que refletem a escassez de oportunidades de ataque.

A rede internacional “Opta”, especializada em estatísticas, revelou que a partida registrou apenas três chutes ao longo do primeiro tempo, o menor número de chutes na história das finais da Copa do Mundo desde o início do registro desses dados, em 1966.

A rede acrescentou que a seleção argentina terminou o primeiro tempo sem chutar nenhuma bola, seja para dentro ou para fora do gol, o que constitui uma situação inédita para o “Tango” no primeiro tempo de qualquer partida da Copa do Mundo desde 1966.

A seleção espanhola havia chegado à final após derrotar a França por 2 a 0 na semifinal, dando continuidade ao seu excelente desempenho no torneio.

Por outro lado, a seleção argentina garantiu sua vaga na final após uma emocionante virada contra a Inglaterra, revertendo o placar de desvantagem para uma vitória por 2 a 1, marcando assim o confronto com a Espanha na final da Copa do Mundo.